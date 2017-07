Es sieht gut aus für den angepeilten Weltrekord. Mehr als 1000 Leute haben sich bereits für das Mensch-ärgere-Dich-nicht-Turnier auf dem Marktplatz angemeldet. Am Samstag dreht sich dort alles um Würfel und die bunten Spielfiguren.

200 Biertisch-Garnituren

Auch OTH macht mit

Die Geburtsstadt des Spiele-Erfinders setzt ein Zeichen. "Wir wollen, dass sich die Amberger an Josef Friedrich Schmidt erinnern", sagt Bürgermeisterin Brigitte Netta. Sie hatte den vergessenen Sohn der Stadt 2014 aus der Versenkung geholt. Seit 2016 hängt an Schmidts Geburtshaus in der Georgenstraße eine Gedenktafel.Am Samstag, 29. Juli, wird die Erinnerung mit Leben erfüllt. Der Stadtmarketingverein ist angetreten, um den Rekord der Stadt Limbach-Oberfrohna im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielen zu schlagen. In der Kreisstadt im Landkreis Zwickau sind im vergangenen Jahr 1053 Menschen zum Spielfiguren-Werfen angetreten. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Rekord knacken", sagte die Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins, Simone Schlage, am Mittwoch. Per Internet hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 1000 Leute für die Aktion angemeldet. 375 Brettspiele stehen zur Verfügung. Sie werden ab 18 Uhr an einem Stand vor dem Rathaus-Eingang gegen ein Pfand von zehn Euro ausgegeben. Dazu gibt es die Tischnummer. Denn auf dem ganzen Marktplatz verteilt stehen rund 200 Biertisch-Garnituren bereit. Pro Tisch finden zwei Teams mit jeweils vier Spielern Platz.Auf dem Marktplatz wirft das Ereignis bereits seit Tagen seine Schatten voraus. Künstler Marcus Trepesch hat zusammen mit ein paar Helfern Elemente des Gesellschaftsspiels aufgemalt, um die Veranstaltung zu bewerben und auf die geschichtliche Verbindung zwischen Spiel und Stadt hinzuweisen. Am Samstag sind einige weitere Mensch-ärgere-Dich-nicht-Aktionen geplant. Ein besonderer Höhepunkt ist das wahrscheinlich größte Spielfeld Bayerns, das im Innenhof der Hochschule entsteht. Auf 3600 Quadratmetern werden dort um 15 Uhr lebendige Spielfiguren eine Partie absolvieren. Zuschauer und Mitspieler sind willkommen.Auch die Geschäftswelt beteiligt sich: Einige Cafés in der Innenstadt bieten besondere Kuchen oder Getränke an, Läden lassen um Rabatte würfeln. Um 18 Uhr startet das Programm auf dem Marktplatz. Punkt 19 Uhr fällt der Startschuss für den Rekordversuch, der eine halbe Stunde dauert. Das Hauptspielfeld verfügt auch noch über Außenstellen, wie beispielsweise im Klinikum St. Marien oder im Marienheim.Für die Verpflegung der Spieler sorgen Round Table 235 Amberg-Sulzbach und ein Fairtrade-Stand. Thomas Bärthlein moderiert, Musiker Florian Gröninger sowie die Tanzgruppe Quick Feet treten auf. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Bis Freitag, 28. Juli, ist die Online-Anmeldung unter www.rekord.amberg.de noch möglich. Alle Kurzentschlossenen können sich noch am Samstag vor Ort registrieren lassen.