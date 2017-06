Amberg/Weißenburg. Zum dritten Mal hintereinander gelang es den Schülern aus den drei Amberger Mittelschulen (Dreifaltigkeits-, Luitpold- und Ammersrichter Mittelschule), auf das "Stockerl" zu kommen. Bei den Bayerischen Meisterschaften im Ringen in Weißenburg erreichten die beiden Altersklassen II und III jeweils den dritten Platz.

Obwohl es bei der Vorbereitung Probleme mit der Besetzung der Gewichtsklassen (einmal zu schwer, dann wieder zu leicht) gab, setzten sowohl der Trainer Peter Leitfridt (Ringerclub Amberg) als auch der Sportbeauftragte der Schule, Thomas Gebele, vollstes Vertrauen in ihre Schützlinge. In der Altersklasse II (Jahrgänge 1999-2003) mussten die Amberger mit jüngeren Schülern an den Start gehen, da keine 1999er Jahrgänge an Mittelschulen vertreten sind. Nach überstandener Vorrunde kassierten sie gegen das Gymnasium Weißenburg eine knappe 2:3-Niederlage, bezwangen aber die Mittelschule Trostberg mit 3:2. Gegen die Sportschule Bertold Brecht Nürnberg, den späteren Ersten, zog das Team mit 1:4 den Kürzeren. Immerhin gelang ein 3:2-Sieg gegen die Realschule Großostheim, den drei Schultersiegen (Rudi Dukart, Arnold Murawski und Stefan Makarov) sicherstellten und den beachtlichen dritten Platz einbrachten.Mit jeweils 3:2 siegten die Schüler der Altersklasse III gegen die Realschule Brückmühl und die Mittelschule Trostberg II. Gegen den späteren Vizemeister, das Gymnasium Untergriesbach, verloren die Amberger unglücklich mit 2:3 und trafen damit im Halbfinale auf die Mittelschule Alzenau. Gegen den späteren bayerischen Meister verloren die Jungs des Mittelschulverbunds mit 1:4. Nun galt es, sich für den Kampf um Platz drei oder vier noch einmal zu motivieren. Gegner war Trostberg I. Mit drei Schultersiegen durch Lukas Semjonov, Leonardo Lursky und Daniel Sacharow erkämpften sie sich auch verdient den Titel des Dritten der bayerischen Meisterschaft.Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten alle Schüler eine Bronzemedaille mit T-Shirt und für die Schule gab es die entsprechende Urkunde. Für noch mehr Freude sorgte allerdings die Qualifikation zum deutschen Schulvergleich.