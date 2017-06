Als großartig lobte Brigitte Netta die Idee von 60plus der SPD, den Amberger Grund- und Förderschulen Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiele zu spendieren. Ende Juli wollen die Amberger den großen Wurf machen: Sie haben einen Weltrekord im Visier.

Die SPD-Arbeitsgemeinshaft 60plus unterstützt alljährlich eine förderungswürdige Einrichtung mit einer Spende. Heuer waren Grund- und Förderschulen an der Reihe. Sie bekamen das berühmte Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel des Amberger Spielerfinders Joseph Friedrich Schmidt. Rosemarie Hentschel, Vorsitzende der SPD-Senioren, überreichte gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern die Spiele an die Vertreterinnen der Grund- und Förderschulen. Sie freute sich über positive Reaktionen der Schulen.Bei der Spendenübergabe auf dem großen Freiluft-Spielfeld erklärte Bürgermeisterin Brigitte Netta, dass man sich im ACC-Restaurant und im Kurfürstenbad den Schlüssel für Figuren und Würfel kostenlos ausleihen könne. Netta richtete den Blick schon mal auf Samstag, 29. Juli: An diesem Tag soll mit dem Stadtmarketingverein der Weltrekord im gleichzeitigen Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen aufgestellt werden.