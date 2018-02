Amberger Zeitung verlost am Donnerstag Karten für Cineplex

Kino speziell für Kinder bietet das Cineplex Amberg. Das Besondere an der Reihe "KleinKinderKindo": Die angebotenen Filme werden in 2 D, ohne Werbung und mit verminderter Lautstärke gezeigt. Der Einritt kostet 4,50 Euro auf allen Plätzen.

Die kleine Hexe (um 10.15 Uhr und um 12.15 Uhr).

Hilfe - Ich habe meine Eltern geschrumpft (um 10.15 Uhr und um 13 Uhr).

Tad Stones und das Geheimnis von König Midas ( um 10.15 Uhr und um 12.30 Uhr).

Die Dschungelhelden - Das große Kinoabenteuer (um 10.45 und um 13 Uhr).

Paddington 2 (um 10.30 Uhr und um 12.45 Uhr).

Ferdinand - Geht STIERisch ab (um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr).

Coco - Lebendiger als das Leben (um 10.30 Uhr und um 12.45 Uhr).

Außerdem gibt es laut Pressemitteilung ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Glücksrad, Torwandschießen und Kinderschminken. Auf dem Programm stehen am Sonntag, 18. Februar, folgende Filme:Der Ticketvorverkauf ist im Internet unter www.cineplex.de/amberg oder telefonisch unter 8 97 96 77 täglich ab 14 Uhr oder im Kino ab 14 Uhr möglich. Die Amberger Zeitung verlost zusätzlich Eintrittskarten für die Reihe "KleinKinderKindo".Wer am Donnerstag, 15. Februar, zwischen 14.30 und 15 Uhr unter Betreff "KKK" eine Mail sendet an verlosung-az@oberpfalzmedien.de, seinen Vor- und Nachnamen und Telefonnummer angibt sowie den Filmwunsch samt gewünschter Uhrzeit, ist mit im Lostopf, aus dem nach Ablauf der halben Stunde zwei mal zwei Eintrittskarten verlost werden.