Geschichten erzählte Elisabeth Löb schon immer gerne. Erst ihren beiden Töchtern Nina und Dagmar, später ihrem Enkelsohn Moritz. Zum Schreiben hatte die 71-jährige pensionierte Lehrerin und zweifache Mutter nie so richtig Zeit. Jetzt ist das anders. Ihr Erstlingswerk ist ein Kinderbuch.

Amberg. (roa) "Die Abenteuerreisen der Regenmännchen" führen von der Wüste zum Meer, auf einen Campingplatz oder in eine Regentonne. Die Illustrationen steuerte Elisabeth Löbs Tochter Nina Ferstl (38) bei - eine Grafikdesignerin und freischaffende Künstlerin. Am Freitag, 13. Oktober, steht die Präsentation um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Mayr am Schrannenplatz auf dem Plan.Elisabeth Löb: Mein Mann und ich saßen mit Moritz, unserem Enkelsohn, draußen unter einem Glasdach, als es gewitterte. Das faszinierte ihn so sehr, dass er immer wieder nachfragte: Woher kommt der Donner? Wie entsteht ein Blitz? Ich habe es ihm dann erklärt. Erst später kam mir dann die Idee, dass man die Regentropfen vermenschlichen könnte und habe mir die erste Geschichte ausgedacht. So entstanden verschiedene Abenteuer rund um Spritzi, Tropferl und Schnürli.Nina Ferstl: Als Moritz mit der ersten Geschichte von seiner Oma heimkam, hat er gesagt, du musst sie unbedingt nochmal vorlesen, weil sie so schön ist. Und ich wusste, jetzt wird es also mit den Illustrationen ernst.Löb: Das sind Regentropfen, die in einer Wolke wohnen. Es sind ein Spontaner, ein Ängstlicher und ein Gescheiter dabei. Sie erleben ihre Abenteuer in sieben Geschichten - dann ist mir der Saft ausgegangen.Löb: Ja, weil er der Initiator war.Ferstl: Und unser schärfster Kritiker. So nach dem Motto: Mama, das mit der Sonne kannst du nicht so machen.Löb: Einmal. Das ist genau zehn Jahre her. Ein Buch mit Sprüchen, die stammen von mir, und Nina machte die Illustration dazu. Das habe ich damals in Jever drucken lassen, warum weiß ich heute auch nicht mehr.Löb: Ja, das habe ich von meinem Vater. Der konnte das ziemlich gut.Ferstl: Unser Opa hat auch uns immer Geschichten erzählt. Bei der spannendsten Stelle hat er dann aufgehört und am nächsten Tag weitererzählt. Manchmal wusste er nicht mehr, was er erzählt hatte. Wir Kinder haben ihn dann erinnert.Löb: Wir haben das jetzt erstmal selber drucken lassen, 50 Stück, die verkaufe ich dann zum Selbstkostenpreis. Aber wir reichen es noch bei einem Verlag ein.Ferstl: Anfangs wollte ich sie per Hand malen. Dann dachte ich mir aber, das wird zu kompliziert. Kinder finden überladene Darstellungen manchmal auch nicht mehr so interessant, weil sie den Hauptkern der Geschichte nicht mehr erkennen. Deshalb bin ich auf eine vereinfachte Darstellung umgestiegen, womit auch die Kleineren etwas anfangen können.Löb: Ich bin begeistert. Wissen Sie was: Ich hab' geheult vor Freude.