Arbeitskreise Sport in Schule und Verein sehen sich in Stadt und Land auf gutem Weg

Stadt und Land, Hand in Hand: Die Arbeitskreise Sport in Schule und Verein trafen sich zur gemeinsamen Jahressitzung in der Zentrale der Sparkasse in der Marienstraße. Vorsitzender Markus Spörer (Amberg) hatte Peter Rösch an seiner Seite, der im Landkreis die Nachfolge von Markus Lacher angetreten hat. Dieser ist bekanntlich neuer Leiter der Ammersrichter Schule.

Nach einem Grußwort von Walter Erhardt, dem Fachberater der Regierung der Oberpfalz für Sport, bedankten sich Spörer und Rösch für die regelmäßige finanzielle Unterstützung der Sparkasse. Ohne die Spenden wäre bei Wettkämpfen und Veranstaltungen der Schulsportler vieles nicht möglich.Sparkassen-Sprecherin Kathrin Schmidt sagte, dass Sparkassen-Chef Dieter Meier die Unterstützung im bisherigen Umfang zugesagt habe. Auch Stadt und Landkreis werden die Tätigkeiten der Arbeitskreise weiter bezuschussen. Markus Spörer informierte über personelle Veränderungen: Nachfolger von Schulamtsdirektor Heinrich Koch als Geschäftsführer des Arbeitskreises wird der neue Schulrat Stephan Tischer. Neuer Fußball-Obmann (männlich) für die Stadt ist Florian Neiß (Wirtschaftsschule), für den Landkreis Fabian Kastenhuber (Mittelschule Ursensollen). Für Volleyball im Landkreis ist künftig Doris Braun (Realschule Sulzbach-Rosenberg) zuständig, für das Schwimmen in der Stadt Ulrike Grötsch (Decker-Schulen), im Kreis Michael Kirsch (Mittelschule Kümmersbruck).Danach berichteten die Obleute von Aktivitäten in einzelnen Sportarten und über Erfolge bei den Schulsport-Wettbewerben. Als erfreulich wurde bewertet, dass die Zahl der gemeldeten Mannschaften zumindest relativ konstant geblieben ist. Die Vorsitzenden ließen zudem wissen, dass die Großgeräte-Bezuschussung wieder möglich ist. Darüber hinaus soll es auch in diesem Schuljahr einen Wettbewerb im Schwimmen für Grundschüler geben.