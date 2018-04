Bis zu 24 Grad und viel Sonne - Wetterexperte Andy Neumaier kündigt für die nächsten Tage schon fast sommerliche Temperaturen an. Die Cafés haben Tische und Stühle vor die Türen gestellt, die Eisdielen öffnen den Straßenverkauf und die ersten Feste unter freiem Himmel stehen an.

Bereits seit Dienstag läuft im Riedener Ortsteil Kreuth die "Bavarian Spring Classic" . Noch bis Sonntag sind bei dem Turnier etwa 330 Pferde zu sehen. Beim Weißen-Sonntag-Markt in Sulzbach (Luitpoldplatz und Neustadt) kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.Feinschmecker hingegen dürfen sich auf die Marktschreiertage auf dem Amberger Dultplatz freuen. Von Freitag bis Sonntag bieten Fieranten dort Spezialitäten nach hanseatischer Tradition feil. Und für einen besonderen Ausflug am Freitagabend ist das Wetter geradezu ideal: Diplombiologe Bernhard Moos vom Landesbund für Vogelschutz nimmt Naturfreunde um 19.30 Uhr von Wolfsbach aus zu einer Eulen-Wanderung in den Hirschwald mit (Anmeldung und Infos unter moos-bernhard@t-online.de oder Tel.: 09643/2058803).Wer sich für Tiere und Akrobatik interessiert, kann beim Circus Arthur Kaiser in Rosenberg vorbeischauen, der ab heute täglich um 16 Uhr Vorstellungen bietet.Für Kinder ist am Sonntag einiges geboten. Ab 9.45 Uhr laufen im Klein-Kinder-Kino im Cineplex speziell auf das junge Publikum zugeschnittene Filme, nachmittags hingegen beginnt mit dem Titel „Auf der Suche nach dem Stein der Weisen“ ein Puppentheater im Kulturschloss Theuern, bei dem Kinder ab fünf Jahren zum Mitmachen eingeladen sind.Den ersten Inline-Disco-Lauf bietet hingegen die Eishalle Amberg am Samstag ab 20.30 Uhr. Nach dem Ende der Eissaison steht die Halle nun für Freizeit-Skater zur Verfügung.Für Biker und Freunde des „Southern Rock“ geben die „OL´ Rebel“ am Sonntag ab 11 Uhr im Biergarten Fichtenranch in Hohenfels ein Live-Konzert mit freiem Eintritt.Musikgenuss der anderen Art bietet dafür Christian Hammerschmidt bei einem Orgelmatinee zum Weißen Sonntag in der Sulzbacher Christuskirche (Beginn 14 Uhr).Ebenfalls in Sulzbach und Umgebung laufen derzeit die Fischwochen (21. März bis 12. April). Die Schlemmerwirte bieten hierzu ein breites kulinarisches Angebot aus der Fischküche.Wissenswertes über Amberg erfahren Interessierte zudem bei den öffentlichen Stadtführungen, die immer Samstags ab 10 Uhr und Sonntags ab 14.30 Uhr am Treffpunkt Hochzeitsbrunnen/Marktplatz beginnen.