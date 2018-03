Eine Woche lang Amberg und die Umgebung kennenlernen. Das haben die Austauschschüler der Tourismusschule Instituto Bazoli Polo aus Desenzano vor.

Oberbürgermeister Michael Cerny begrüßte die Italiener am Dienstag im Kleinen Rathaussaal. "Der Austausch ist extrem wichtig, weil dadurch viele neue Leute in die Stadt kommen", sagte Cerny. Nach einer Führung durch das Rathaus trugen sich die Austauschschüler noch in das Gästebuch der Stadt ein.Zum dritten Mal findet der Austausch zwischen den Elftklässlern der Fachoberschule und den gleichaltrigen Schülern aus Italien statt. "Sehr überrascht hat mich das herzliche Klima zwischen den Austauschpartnern", sagte Lehrerin Isolde Trepesch und fügte hinzu: "Sie kannten sich ja vorher nicht, aber begrüßten sich mit Umarmungen."Eine Woche lang sind die jungen Leute zu Besuch. Dabei stehen Besichtigungen von Amberg, Regensburg und Bamberg auf dem Plan. Auch eine Tour auf den Mariahilfberg gehört dazu. Am Samstag, der ein freier Tag für die Schüler ist, haben sie entweder die Möglichkeit, mit ihren Gastgebern gemeinsamen Interessen nachzugehen oder den Tag mit den Lehrern zu verbringen. Ein einwöchiger Gegenbesuch ist bereits für Mai dieses Jahres geplant.