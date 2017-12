Der Name des Lazarettgäßchens, erstmals erwähnt 1783 in der Wiltmaister-Chronik als "Lazarethgäßl", kommt nach Auskunft von Gerhard Kotzbauer vom damaligen Lazareth-Haus.

Das Lazareth-Haus "Bereits seit dem Jahr 1540 ist ein städtisches Krankenhaus bekundet, das direkt in der Stadt gelegen war", schreibt Gerhard Kotzbauer in seinem Amberger Straßen-Buch: "1737 sollte dieses städtische Krankenhaus in das Gebäude bei St. Katharina verlegt werden." Vor der Inbetriebnahme sei geplant gewesen, das ehemalige Lazarett "für knapp 2000 Gulden neu aufzuführen". Schon in der Wiltmaister-Chronik war vom Bau einer Hauskapelle und von 13 Zimmern die Rede. "Das mittlerweile völlig dem Verfall preisgegebene Stadtkrankenhaus wurde zwar renoviert", berichtet Kotzbauer. Doch seien dann keine besonderen Zimmer, sondern nur "zwei oder drei Stuben" eingerichtet worden. "Vorgesehen war das Krankenhaus für kranke Dienstboten, andere arme Stadtbewohner und reisende Handwerksburschen. Sie wurden dort unentgeltlich behandelt, untergebracht und versorgt." 1806 sei diese Anstalt dann wegen Raummangels in das Bürgerspitalgebäude in der Ziegelgasse umquartiert worden. (eik)

Dieses Krankenhaus wurde 1762 in dieser Gasse eingerichtet. Deren Verlauf sei damals aber etwas anders gewesen als heute. Wegen der Lage der Häuser dort bildete das Sträßchen trotz der kurzen Strecke ein sogenanntes Doppelknie.Kotzbauer beschreibt es so: "Der erste Streckenteil verlief wie heute vom Eichenforstgäßchen her kommend etwa 15 Meter hinter einem Haus (heute etwa mitten durch den Bau Georgenstraße 5), um dann nach nochmaligem Abbiegen in nördliche Richtung zwischen zwei Häusern (heute Georgenstraße 3 und 5) nach etwa 20 Metern in die Goergenstraße zu münden.Auch im Stadtplan von 1933 ist dieser Verlauf noch verzeichnet. Die heutige Bezeichnung Lazarettgäßchen erscheine erstmals im Stadtplan von 1926. Der spätere Umbau des Komplexes Georgenstraße 5 habe diese winkelige Straßenführung dann nicht mehr zugelassen, erklärt Kotzbauer. Stattdessen sei die kurze Anfangsstrecke nach Norden durch eine schon damals bestehende enge Öffnung zwischen den Häusern Georgenstraße 5 und 7 geradeaus zur Georgenstraße weitergeführt. Genau so ein "enger Häuserdurchlass" sei das Lazarettgäßchen heute noch.___Der AZ-Adventskalender im Internet:

Wo ist das Straßenschild hingekommen? Diese Frage stellt sich Hobby-Heimatforscher Gerhard Kotzbauer beim Lazarettgäßchen. Und mutmaßt augenzwinkernd, ob es abgenommen wurde, weil sich die Stadt womöglich schäme, da sich ungebührliche Zeitgenossen hier gerne mal daneben benehmen: Nicht selten habe es hier schon "furchtbar gestunken, weil die Leute reingepieselt haben".

Oder wird das Schild nach den Renovierungsarbeiten am Haus Eichenforstgäßchen 7 wieder angebracht? (eik)