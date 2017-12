In der älteren Forschung werden Rosenstraßen gerne mit Weiden oder Tränken für Rösser in Verbindung gebracht. Im Mittelalter waren Gassen dieses Namens aber oft auch Orte der Prostitution. Woher wohl die Amberger Rosengasse ihren Namen hat?

Rose oder Ross?

Kampf gegen das Gewerbe

Im Mittelalter waren diese Gassen oftmals auch Orte der Prostitution. Gerhard Kotzbauer zum verbreiteten Namen Rosengasse

Eindeutige Beweise fehlen Eindeutige Beweise fehlen, das betont Gerhard Kotzbauer: Dennoch gebe es auch in Amberg Versuche, die Herkunft des Namens Rosengasse in eine verruchte Ecke zu packen. Bei Stadtführungen greife man gern auf dieses Klischee zurück, was Kotzbauer mit Humor nimmt - das Rotlicht-Milieu lasse sich schließlich "zumindest historisch auch publikumswirksam vermarkten". Selbst die von ihm sehr geschätzte Stadtheimatpflegerin Beate Wolters, die ihre Stadtführungen auch mit einem entsprechenden Hinweis garniere, meine "da könnte schon was dran sein". Eine volkstümliche Amberger Spukgeschichte von der "Rothaarigen in der Rosengasse" bediene ebenfalls dieses Klischee.



Dieser Bezug sei zwar nicht ganz auszuschließen, doch verbindlich geklärt sei der Ursprung des Namens Rosengasse in Amberg nicht, betont Kotzbauer nach seinen Recherchen in den Archiven. (eik)

Nicht nur wegen dieses möglichen Hintergrunds ist die Rosengasse heute Thema des AZ-Adventskalenders. Eine erste nachweisliche urkundliche Erwähnung hat Gerhard Kotzbauer bei seinen Nachforschungen zu Ambergs Altstadt-Straßen in einer Steuer-Urkunde von 1774 gefunden - mit der Bezeichnung "in der Rosen".Auch bei den Chronisten gibt es Spuren: Anton Dollacker verweise auf einen Eintrag im Kataster zur "Stadtmauer gegenüber dem Roßweggäßchen". Wiltmaister nenne 1783 das Sträßchen bereits "Rosengaß", Destouches schreibe 1805 vom "Rosengäßchen". Der heutige Name, wenn auch anders geschrieben, nämlich Rosengasse, tauche 1835 erstmals im Urkatasterblatt auf.Rosenstraßen oder -gassen gibt es laut Kotzbauer in vielen Städten: Warum sie so heißen, "wird meist aber nicht schlüssig begründet". Eine Erklärung sei die, dass der Ursprung Rossweiden oder -tränken sind, zu denen diese Straßen führten. Interessant sei hier der (nicht belegte) Eintrag von Anton Dollacker eines Roßweggäßchens im Kataster."Wenn er darin auch eine Verballhornung des Namens sieht", so scheint es Kotzbauer nicht ganz abwegig, den Namen mit einem vielleicht einmal vorhandenen Rossweg in Verbindung zu bringen. Einst habe das Pferd als Nutztier schließlich eine wesentlich größere Bedeutung gehabt als heute. "Andere sehen in ihnen dagegen Hinweise auf heidnische Kultstätten oder auf alte Begräbnisorte." Überzeugende Belege gebe es für keine dieser Varianten.Auch nicht für eine weitere. Im Mittelalter waren diese Gassen "oftmals auch Orte der Prostitution", wie Kotzbauer erklärt. Damals "bemühten sich die Stadtobrigkeiten, die heimliche Prostitution einzudämmen und das Gewerbe unter städtische Aufsicht zu stellen": Auch in Amberg habe es ab dem 14. Jahrhundert ein "Frauenhaus" gegeben. Dabei seien die sich anbietenden Damen zum Teil aus den Zentren verdrängt worden - was zu Konflikten geführt habe, weil diese, wie auch die Händler, "die belebten Straßen suchten, um erfolgreich zu sein". "Daneben gibt es die Benennung im ironischen Sinn vor allem dort, wo Schmutz oder ,unehrliche Berufe' vorzufinden waren", berichtet Kotzbauer weiter: "So hieß das Nürnberger Rosental im Mittelalter Elende Gasse", in Freiberg in Sachen sei es ursprünglich eine Bettelgasse gewesen, "während in Straßburg am Holzmarkt ein Haus zur Rose dem Schnellgalgen gegenüberlag". Um die Namen zu deuten, müsse man bei jeder einzelnen Rosenstraße die Namensgeschichte, die Lage, benachbarte Straßen und deren Sozialtopografie mit einbeziehen.___Der AZ-Adventskalender im Internet: