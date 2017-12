Eigentlich kennt man Amberg eher wegen seiner Brauereien und ihrer Biere. Doch eine Altstadt-Straße, die dem Gerstensaft gewidmet ist, gibt es nicht. Dafür findet man eine Weinstraße. Woher die ihren Namen hat, ist nicht ganz eindeutig geklärt.

Der Amberger Wein Zum Wein in Amberg hat Gerhard Kotzbauer bei seinen Recherchen auch Erkenntnisse gewonnen: Der Name und der Gebäudekomplex der früheren Brauerei Wingershof deuteten auf einen einstigen "Zehenthof als Zentrum des örtlichen Weinbaus hin". Wingert sei eine alte Bezeichnung für Weinberg.



Vom Wingershof, dem Meierhof des Schlosses, "dürften die herrschaftlichen Weingärten bewirtschaftet worden sein, die 1144 erstmals erwähnt werden." Insbesondere im 15. Jahrhundert habe es nennenswerten Weinbau in Amberg gegeben, betont Kotzbauer: Rebflächen seien am Amberg (heute Mariahilfberg), Galgenberg, Eisberg (früher Meusberg) und am Erzberg (Artzberg) gestanden. Michael Schweiger scheine von der Qualität des Rebensafts durchaus angetan gewesen zu sein, berichtet Kotzbauer: "In seiner Chronik setzte er ihn fast mit dem Fürstenberger gleich, der seinerzeit in der Regensburger und Kehlheimer Umgebung wuchs."



Schweigers Kollege Löwenthal war dagegen weniger begeistert. Er schrieb: "Der Wein mag freylich dem Essig getrotzt, aber zu dem, was er als Wein sein sollte, nicht viel getaugt haben." Das lasse vermuten, dass der Amberger Wein ein sauerer war. Allerdings habe Löwenthal ihn nie probiert - sei aber grundsätzlich als "kritischer Zeitgenosse" bekannt gewesen. (eik)

Gerhard Kotzbauer zitiert in seinem Buch über die Amberger Altstadt-Straßen den Chronisten Anton Dollacker: Auch der sei sich nicht ganz sicher, spreche aber davon, dass in der Weinstraße "seinerzeit der Platz zur Abhaltung des Weinmarkts gewesen zu sein scheint". Es gebe allerdings Hinweise, dass der Name Weinstraße schon bestanden habe, bevor in der Stadt ein Weinmarkt abgehalten wurde.Kotzbauer kommt nach seinen Recherchen zu folgendem Schluss: "In der Tat gibt es trotz Informationen über den früheren Weinmarkt in Amberg keinen Hinweis darauf, an welcher Stelle er stattgefunden hat. Vermutlich wird der Name Weinstraße aber auch nicht ganz ohne Grund mit dem heutigen Ort in Verbindung gebracht." Fest stehe, dass diese Straße einige Vorgängerbezeichnungen hatte, "die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt haben".Die erste nachweisbare urkundliche Erwähnung von 1540 als "Klostergasse" bringe Dollacker mit der heutigen Weinstraße in Verbindung, ebenso wie die als "Klostergäßl" in einer Urkunde von 1604. Mit Letzterem könnte laut Kotzbauer aber auch das Hafnergäßchen gemeint sein, das in gleicher Richtung verlaufe.Bei Hans Frank, der 1975 ein historisches Ortsnamenbuch verfasst hat, spielt nach Kotzbauers Erkenntnissen auch eine Rolle, dass in diesem Teil der Stadt der Schweinemarkt abgehalten wurde. Der Autor rechne deshalb die urkundliche Erwähnung von 1579 als "Seumarckht" ebenso der heutigen Weinstraße zu wie die Notiz in einer Steuerbeschreibung von 1774 als "Schweinmarkt". Destouches erwähne 1805 in seiner Auflistung der Gassen erstmals den Namen "Weinstrasse".Wie viele andere wurde auch sie in der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 umbenannt. Als "Franz-Seldte-Straße" würdigte sie den damaligen Reichsarbeitsminister und Führer der Frontsoldaten-Organisation "Stahlhelm". 1945 bekam sie dann wieder ihren alten und bis heute gültigen Namen Weinstraße. Insgesamt wurden laut Kotzbauer in Amberg 14 Straßen umbenannt.Er zitiert dazu aus dem Buch "Hakenkreuz und Martinskirche" von Günther Rambach: "Man sieht, eine ganze Reihe von Straßenschildern war nötig, um den Nazispuk zu beseitigen; aber es war eine erste wichtige Tat, nach außen ein gutes Zeichen für den Neubeginn."