Wer möchte, kommt in Amberg jederzeit ins Paradies. Tatsächlich gibt es ein idyllisches Gässchen in der Altstadt, das diesen Namen trägt. Warum? Hier muss Straßen-Kenner Gerhard Kotzbauer passen. Aber er hat ein paar Deutungsversuche parat.

Chronist Anton Dollacker vermutet, dass der Name Paradiesgasse von einem Flurnamen aus der Zeit der Stadterweiterung (1326) stammen könnte. "Diese Verbindung der konkreten Straßenbezeichnung Paradies mit einem Flurnamen ist historisch durchaus nicht unüblich", sagt Gerhard Kotzbauer dazu.



Der Garten



"Man muss die Gartenliebe vieler Menschen nicht gleich als Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies deuten", meint Kotzbauer - aber die häufige Benennung von Gärten als "Paradies" sei zu allen Zeiten geläufig gewesen. Anton Dollacker erwähne, dass das Haus Paradiesgasse Nr. 3 mit seinem Garten im Volksmund "das Paradies" geheißen habe. Das Adressbuch von 2015/16 führe den Namen auf den als Paradies bezeichneten Jesuitengarten zurück.



Das Kloster



Die erste nachweisbare urkundliche Erwähnung der Gasse mit Bezug zu "Paradies" gibt es laut Kotzbauer spätestens seit 1611. Zu einer möglichen Verbindung mit dem Jesuitenkolleg meint er aber, dass dieser Orden erst ab 1621 in Amberg gewesen sei. Allerdings sei 1452 bereits das Kloster der Franziskaner gegründet worden. Das Kloster als Synonym für das Paradies habe auch in Amberg eine Rolle gespielt. Und die Paradiesgasse führte direkt auf den damals einzigen Klosterkomplex der Stadt hin. Zudem sei damals der klösterliche Kreuzgarten mit dem Begriff Paradies in Verbindung gebracht worden. (eik)

Kotzbauer hat in der Wiltmaister-Chronik Anhaltspunkte dfaür gefunden, "dass in der Gegend der heutigen Paradiesgasse schon zu sehr früher Zeit Häuser existierten". Anton Dollacker nenne 1611 eine erste urkundliche Erwähnung eines "Eckhäusleins in dem Paradeys beim Kloster". Die Steuerbeschreibung von 1774 verorte die Häuser der aktuellen Adresse Jesuitenfahrt 17 und 20 als "im untern Paradies". Kotzbauer schließt daraus, dass die Paradiesgasse "damals länger als jetzt gewesen sein muss".Bei Wiltmaister ist der Hobby-Heimatforscher noch auf zwei weitere Bezeichnungen beziehungsweise Schreibweisen gestoßen: "Pardiesgaß" und "Pardeißgäßl". Im Urkatasterblatt von 1835 sei die heute noch gültige Bezeichnung aufgeführt.Wie auch bei manch anderer Altstadt-Straße kommt Gerhard Kotzbauer auch in diesem Fall trotz umfangreicher Recherche in den Archiven und alten Dokumenten zu dem Schluss: "Die eindeutige Klärung der Namensherkunft dieser Gasse ist aus Denkbar seien auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen aber drei verschiedene Deutungsmöglichkeiten: die Verbindung zu einem Flurnamen, zum Begriff Garten oder eine Verbindung zum nahegelegenen Kloster (dazu "Hintergrund).Kotzbauer hält den Flurnamen und das Kloster für die realistischen Grundlagen. "Eine abschließende Klärung ist vermutlich nur möglich, wenn entsprechend eindeutige Dokumente aufgetan werden können."Ein schöner Straßenname sei es auf jeden Fall, fügt Kotzbauer schmunzelnd hinzu: "Wer möchte nicht gern in einer Gasse mit derart wohlklingendem Namen wohnen, der praktisch schon auf Erden auf himmlische Beglückung hinweist?" Andernorts, so fügt er dann noch vielsagend hinzu, gebe es neben der Paradiesgasse auch eine Höllengasse. "In Amberg nicht."___Der AZ-Adventskalender im Internet: