Korn und Erz, Salz und Wein Das Diplom Kaiser Konrads II. von 1034 nennt nach den Worten von Gerhard Kotzbauer für die Amberger das Recht "naulum": Nach neueren Forschungen sei dies keine Schiffs-, sondern eine Fährabgabe gewesen. Deshalb sei nicht erwiesen, ob die Vils damals schon "bis Amberg mit Schiffen befahren werden konnte". Spätestens im 12. Jahrhundert dürfte das aber der Fall gewesen sein, betont Kotzbauer.



Damals seien die Amberger Kaufleute erstmals mit großzügigen Privilegien ausgestattet worden - "und ihr Handel mit Schiffen die Donau abwärts bis Passau" sei urkundlich belegt. "Flussabwärts wurde neben anderen Waren wie Honig, Wein, Gerste, Korn und Hafer meist Erz und Eisen transportiert", flussaufwärts überwiegend Salz, aber auch Wein, erklärt Kotzbauer. Für 1437 bis 1442 seien in Amberg zwei Schiffmeister mehrfach belegt. "Die Anzahl der Schiffe für den Amberger Schiffszug erhöhten sich kontinuierlich, wobei sie sich wohl in erster Linie nach der zu erwartenden Ladung und dem Wasserstand der Vils richteten." 1550 bis 1555 seien sogar sechs Schiffe im Einsatz gewesen.



Die Saisonzeiten richteten sich nach Kotzbauers Recherchen nach dem Wetter - etwa von der Fastenzeit oder um Ostern herum bis zum Frostbeginn Mitte Oktober. Pro Woche sei "nicht mehr als eine Schifffahrt nach Regensburg" üblich gewesen. Flussabwärts seien diese Touren alleine mit der Wasserströmung möglich gewesen. "Dazu waren die Schiffe mit Stangen und Rudern ausgerüstet." Flussaufwärts dagegen wurden sie getreidelt, "also vom Ufer aus mit Seilen gezogen" - zunächst nur mit menschlicher Kraft. Erst im 15. Jahrhundert seien Rösser eingesetzt worden. "Im 16. Jahrhundert zogen vier Pferde ein Schiff."



Konkurrenten in der Vilsschiffahrt seien die Schmidmühlener gewesen, erläutert Kotzbauer. Wenn diese "1550 behaupteten, Amberg habe früher gar keine richtigen Schiffe, sondern ,allain ein klain scheffle oder zille' gehabt, so dürfte sich das wahrscheinlich auf eine sehr frühe Zeit beziehen", meint er. Der Niedergang von Bergbau und Eisengewerbe zu Beginn des 17. Jahrhunderts habe auch der Schifffahrt enorme Einbußen beschert. Es gab viele Probleme: "Die Fallinhaber suchten sich des Unterhalts der Fälle zu entziehen, die Auseinandersetzungen mit den Anliegern der Treidelpfade nahmen kein Ende und die Räumungsmaßnahmen im Flussbett erfolgten häufig unzureichend." Die Folge: "Mit dem Ende der Saison 1826 kam die Schifffahrt zum Erliegen." (eik)

Sie ist eine der ältesten Gassen in der Altstadt: In die Schiffgasse führt der AZ-Adventskalender heute. Im Gegensatz zu vielen anderen Amberger Straßen habe sie ihren Namen "über die Jahrhunderte hinweg nahezu in seiner Ursprungsform bis heute" behalten, sagt Gerhard Kotzbauer.

Gewinnspiel Ein Türchen des AZ-Adventskalender öffnet sich an jedem Tag im Dezember bis Heiligabend. Neben Fotos und Informationen zur Herkunft des jeweiligen Straßennamens enthält der Kalender auch jeden Tag eine Überraschung. Wer Geschenk Nummer 14 gewinnen will, ist aufgerufen, heute die Schiffgasse zu besuchen und dort ein Selfie zu machen (Veröffentlichung im Internet möglich): Auf dem Foto sollten neben dem Einsender auch zwei bedeutende Musiker zu sehen sein. Wer sein Glück versuchen will, mailt sein Foto mit Namen, Adresse und Telefonnummer (wird nicht veröffentlicht) noch am Donnerstag, 14. Dezember, bis 20 Uhr an die Redaktion (verlosung-az@oberpfalzmedien.de). Alle Einsender nehmen an einer Verlosung teil, bei der es täglich ein Überraschungspäckchen zu ergattern gibt (Rechtsweg ausgeschlossen). (eik)

In seinem Buch über die Amberger Altstadt-Straßen vermerkt der Hobby-Heimatforscher, dass diese Straße 1359 zum ersten Mal nachweislich urkundlich erwähnt wird - und zwar als "Schefgasse". 1465 gibt es einen schriftlichen Hinweis auf eine "Fischstuben an der Schefgassen". "Die Namensherkunft beruht auf der direkten Lage an der Vils", erklärt Kotzbauer: "Hier war, so lang die Vilsschifffahrt betrieben wurde, die Schiffslände."Chronist Anton Dollacker erwähne eine Urkunde von 1634 mit der Bezeichnung "Fischergasse" - laut Kotzbauer ein Paralellname der Schiffgasse, "da an dieser Gasse von jeher Fischhäuser mit Fischrguben in der vorbeifließenden Vils waren". Die Häuser am nördlichen Anfang der Gasse hinter der Martinskirche trugen laut Kotzbauer einst auch den Namen "Hinter der Pfarrkirche" - was so auch noch im Adressbuch von 1867 nachzulesen sei. Was früher harte Arbeit war, nämlich die Vilsschifffahrt, sei heute ein Freizeitvergnügen, betont Kotzbauer: Die Plättenfahrten, die von der Schiffgasse aus starten, seien eine besondere Touristenattraktion in Amberg, die noch ein wenig an längst vergangene Zeiten erinnern.Wenn man die Vils heute sehe, sagt Kotzbauer, "kann man sich nur schwer vorstellen, dass dieser kleine Fluss einmal eine der wichtigsten Verkehrsstraßen der Region war."