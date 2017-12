Der Hallplatz gehört zu den Straßen, deren Namen sich dem Laien nicht automatisch erschließen. Doch Gerhard Kotzbauer, der sich intensiv mit diesem Thema befasst hat, kann hier weiterhelfen: Der Name geht zurück auf das Hallamt, das einst Zoll- und Mautgebühren erhob.

Hier war der Holzmarkt

Heute Tourist-Information

Amberg und die Maut Im Bayerischen Wörterbuch von Johann Andreas Schmeller von 1872 hat Gerhard Kotzbauer Wissenwertes zum Stichwort "Maut" gefunden:



"Heutzutage wird unter Halle gewöhnlich eine Maut-Hall, eine Douane, verstanden." Schmeller weist auch noch darauf hin: "Maut habe eigentlich die Abgabe von dem, was der Inländer ins Ausland verführte (Exporto), geheißen, und sey an der Grenzstation blos vom Verkäufer verlangt; Zoll aber als Abgabe von dem, was der Ausländer ins Land hereinbrachte (Importo), sey vom Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen gefordert." Diese Abgaben mussten laut Schmeller im Maut-Amt bezahlt werden.



In der Dollacker-Chronik hat Kotzbauer unter dem Jahr 1805 folgenden Eintrag gefunden: "Am 1. Januar wurde die Hallverwaltung zu Amberg mit dem Bruckzoll zu Schwandorf und Schwarzenfeld errichtet." 1811 sei dann im ganzen Königreich Bayern das "allein gültige Maut-Gesetz" in Kraft gesetzt worden. Zuständig dafür war unter anderem das Hallamt Amberg, das die Zoll- und Mautgebühren erheben musste. Auch Wegezoll wurde verlangt: Diesen mussten Passagiere des Postwagens bezahlen.



"Das Zollamt in Amberg wurde 1826 aufgehoben", berichtet Kotzbauer, 1828 habe die Stadt infolge des zwischen Bayern und Württemberg abgeschlossenen Zollverbands "ein Zollamt dritter Klasse" und "ab 1834 hierfür ein Nebenzollamt" bekommen.

"Beim Begriff Hall könnte man auch an Salz denken", sagt Kotzbauer und nennt die Salzstadt Bad Reichenhall als Beispiel. "Aber damit hat unser Hallplatz nichts zu tun." Dieser hat seinen Namen vom Zollamt, das es hier gab - damals Hallamt genannt."Für den Hallplatz gibt es einige Vorgängerbezeichnungen", hat Kotzbauer herausgefunden. Die Wochenmarktordnung von 1606 zeige, dass damals hier ein "Holzmarckt hinter dem Rathaus, bey dem weissen Rößlein" existierte. Destouches führe 1809 einen "Mauthplatz zwischen der Herrnstraße und der Rathausgasse" auf. Den Zusammenhang zwischen Hall- und Mautplatz könne man aus seiner Gebäudebschreibung ersehen - vom "kurfürstlichen Mauth-, dermalen das Hallverwaltungshaus".Im Urkataster und im Ortsblatt von 1835 werden die Häuser, die heute am Hallplatz liegen, zur Herrnstraße/-gasse gerechnet, wie Kotzbauer erläutert. Der Hallplatz "wird erstmals im Adressbuch von 1876 erwähnt", in den folgenden Ausgaben dann nicht mehr, bis er 1921 wieder auftaucht. Anton Dollacker liefert den Bezug zum Hallamt: Es logierte in dem Haus, das heute die Adresse Hallplatz 2 hat und die Tourist-Information beherbergt.