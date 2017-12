Woher hat die Entengasse ihren Namen? In diesem Fall ist die Antwort tatsächlich so simpel, wie man vermuten kann. Sagt Gerhard Kotzbauer. Und versteht es trotzdem nicht, warum die Stadtväter einst für diesen Teil der Altstadt so eine banale Bezeichnung gewählt haben.

Gerhard Kotzbauer, der sich intensiv mit den Straßen im Altstadt-Ei beschäftigt hat, öffnet heute das fünfte Türchen im AZ-Adventskalender. Es gibt den Blick frei auf die Entengasse. "1774 hießen die Häuser am linken Vilsufer am Lederersteg und am ehemaligen Spitalgraben ,Beim Wasser'", erzählt der Hobby-Heimatforscher. Dies sei durch eine Steuerbeschreibung von damals erstmals belegbar.Weder im Urkataster noch im Ortsblatt von 1835 sei für diesen Bereich eine Bezeichnung angegeben. Kotzbauer vermutet, dass die Gasse damals zur heutigen Löffelgasse gehörte. "Spätestens ab 1867" sei das im Adressbuch auch amtlich dokumentiert. 1925, bei der großen Neu- und Umbenennungs-Aktion in der Altstadt, bekamen dann die Enten ihre eigene Gasse. Das habe tatsächlich den ganz simplen Hintergrund, "weil sich in diesem Graben gern die Enten tummelten", zitiert Kotzbauer aus einem Zeitungsartikel von damals.Er wundert sich ein wenig. "In einer so historisch tollen Umgebung: Wie der Stadtrat dazu kommt und sagt, da tummeln sich Enten?" Doch dann räumt er ein: "Es stimmt ja. Wenn Sie heute da spazierengehen, sind die Enten immer noch da." Zumindest ungefähr in diesem Gebiet. "Da der damals noch vorhandene Stadtgraben schon lange zugeschüttet ist, tummeln sich die Nachfahren des damals zu Ehren gekommenen Federviehs" nun oberhalb des Ledererstegs. Hier befand sich früher "eine gepflasterte Rinne mit einem sogenannten Fall": Damit habe man Wasser von der Vils in den Spitalgraben leiten können.Kotzbauer macht hier einen Schlenker zu einem der bekannten Söhne der Stadt. Schriftsteller Eckard Henscheid habe die Enten 1988 in seiner Idylle "Maria Schnee" zu literarischen Ehren kommen lassen. Und der Autor könne sie von seinem Balkon in diesem Teil der Altstadt aus von einem Logenplatz beobachten.