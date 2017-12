AZ-Adventskalender: Gewinnspiel Ein Türchen des AZ-Adventskalender öffnet sich an jedem Tag im Dezember bis Heiligabend. Neben Fotos und Informationen zur Herkunft des jeweiligen Straßennamens enthält der Kalender auch jeden Tag eine Überraschung - ein schönes Geschenkpäckchen. Wer Nummer sieben gewinnen will, ist aufgerufen, heute die Salzgasse zu besuchen und dort ein Selfie von sich zu machen (Veröffentlichung im Internet möglich): Auf dem Foto sollten neben dem Einsender auch ein Schriftzug zu sehen sein. Entziffern können muss man ihn übrigens nicht - fotografieren genügt. Wer sein Glück versuchen will, mailt sein Foto mit Namen, Adresse und Telefonnummer (wird nicht veröffentlicht) noch am Donnerstag, 7. Dezember, bis 20 Uhr an die Redaktion (verlosung-az@oberpfalzmedien.de). Alle Einsender nehmen an einer Verlosung teil, bei der es täglich ein Überraschungspäckchen zu ergattern gibt (Rechtsweg ausgeschlossen). (eik)

war schon früh in seiner Geschichte mit dem Salzhandel verbunden. Bei den Straßennamen taucht das Salz allerdings relativ spät auf, wie Gerhard Kotzbauer bei seinen Recherchen aufgefallen ist. Er würzt seine Einblicke in diesen Teil der Stadtgeschichte auch mit einem deftigen Spottnamen.

Im Blickpunkt Anton Dollacker erwähnt für die Salzgasse einen deftigen Spottnamen - auch der ist also ein Stück Stadtgeschichte: Die Bezeichnung "Arschkerben" soll sich einige Jahrzehnte gehalten haben, wie Gerhard Kotzbauer in seinem Buch über Ambergs Alstadt-Straßen schreibt. Er zitiert Dollckers Hinweis auf die "Arschkerben" von 1933: "Wahrscheinlich hieß so einmal im Volksmund die ganze Salzstraße von heute. Dieser Spottname ("In der Arschkerm") haftete noch vor 50 Jahren am jetzigen Moserhaus (Salzstraße 2), und das Haus Nr. 14 Zeughausgasse (Kotzbauer: heute Zeughausstraße), das in die Salzgasse schaut und in dem seit 1874 eine Lederhandlung betrieben wird, heißt im Volksmund ,beim Arschkermlederer'. Vielleicht kommt der Name davon her, dass die Salzgasse früher durch vorschwingende Gebäude eingeent war und enge Hohlwege schon ,Arschkerben' genannt wurden." Dies sei übrigens keine Amberger Besonderheit, wie Kotzbauer anmerkt: Gleichlautende Bezeichnungen gebe es zum Beispiel auch in Braunschweig, Stralsund oder Quedlinburg. (eik)

Bei Destouches hat Kotzbauer in einer Straßen-Auflistung von 1805 eine "Salzstraße" gefunden, die dieser 1809 auch als "Salzgasse" aufführe. Als "Salzstraße" taucht sie 1835 im Ortsblatt auf. Der heutige Name, "Salzgasse", erscheint ab 1867 in den Adressbüchern der Stadt, wechselt dann aber bei Anton Dollacker noch mehrmals, bevor er im Adressbuch von 1949 wieder als "Salzgasse" bezeichnet wird. Den Namen führe Dollacker darauf zurück, "dass die Gasse an zwei ehemaligen Salzmagazinen (heute Häuser Salzgasse Nr. 1 und 3) vorbeiführt"."Die Nennung eines ,Salzmessers' bei Amberg um 1169 verdeutlicht die frühe Bedeutung der Schifffahrtswege auf Vils und Donau bis Passau für den Amberger Handel", betont Kotzbauer - er spricht von den klassischen Transportwegen für das Reichenhaller, später auch das Halleiner und Schellenberger Salz. "1410 wird erstmals das Salzhaus am Markt und 1415 der erste städtische Salzmeister genannt", berichtet Kotzbauer. "Der in städtischer Regie betriebene Salzhandel blieb stets ein stabiles Element des Amberger Handels." Der Staat übernahm ihn 1757, als in Amberg ein kurfürstliches Salzamt errichtet wurde.Erst 1753 war anstelle des alten ein völlig neues Salzamt am Marktplatz gegenüber dem Rathaus erbaut worden - mit Schreibstube und Registratur, aber auch mit "vier gewölbten Kramläden". Diese wie auch drei Salzstadel, die Salzschiffe und alle Geräte gingen in kurfürstlichen Besitz über, hat Kotzbauer recherchiert: "Für die Stadt Amberg hat der Salzhandel danach keinen nennenswerten Nutzen mehr gebracht."