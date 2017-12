AZ-Adventskalender: Gewinnspiel Täglich enthält der AZ-Adventskalender bis Heiligabend neben Fotos und Informationen zur Herkunft eines Straßennamens in der Altstadt auch ein Geschenk. Wer Nummer acht gewinnen will, ist aufgerufen, heute die Lederergasse zu besuchen und dort ein Selfie von sich zu machen (Veröffentlichung im Internet möglich): Auf dem Foto sollten neben dem Einsender auch ein Schriftzug an einer Fassade zu sehen sein, der auf eine ehemalige Institution hinweist. Wer sein Glück versuchen will, mailt sein Foto mit Namen, Adresse und Telefonnummer (wird nicht veröffentlicht) noch am Freitag, 8. Dezember, bis 20 Uhr an die Redaktion (verlosung-az@oberpfalzmedien.de). Alle Einsender nehmen an einer Verlosung teil, bei der es täglich eine Überraschung zu ergattern gibt (Rechtsweg ausgeschlossen). (eik)

Hier befanden sich einst die Amberger Gerbereien: An sie erinnert noch der Name "Lederergasse". Natürlich gehört auch sie zur Altstadt-Straßensammlung von Gerhard Kotzbauer aus Poppenricht.

In der ersten urkundlichen Erwähnung von 1451 ist von einer "Lederergassen" die Rede, hat Kotzbauer bei seinen Nachforschungen in den Amberger Archiven herausgefunden. Chronist Anton Dollacker erwähne in seinem Amberger Straßenbuch auch ein "Färbergäßchen", bei dem es sich um die Lederergasse handeln soll. Diese soll damals so geheißen haben, weil sich in den Häusern, die heute die Nummern 3 und 5 tragen, Färbereien befanden."Die volkstümliche Bezeichnung war ,bei der Farb'", erklärt Kotzbauer. Unter den Gassen, die Destouches 1805 aufgelistet hat, sei im Spitalviertel neben der Lederergasse auch noch ein Schustergäßchen zu finden. Dieses sei im Urkatasterblatt von 1835 als Teil der heutigen Lederergasse zwischen Mühlhof und Marktplatz geführt."Lederer war die Berufsbezeichnung für Gerber oder Lederverabeiter", erklärt Gerhard Kotzbauer in seinem Buch über die Altstadt-Straßen. Aufgabe der Gerber sei es gewesen, rohe Tierhäute durch Gerbstoffe zu Leder zu verarbeiten. Zunächst seien die rohen Häute dabei beschnitten worden. Entfernt wurde, was nicht für die Lederherstellung verwendet werden konnte. Doch auch diese "Abfälle" seien verwertet und zu Hautleim und Gelatine verarbeitet worden.Um sie haltbar zu machen, seien die Häute mit Salz konserviert oder getrocknet worden, berichtet Kotzbauer. Eines von mehreren Gerbverfahren sei damals das pflanzliche gewesen, Loh- oder Rotgerbung genannt. Die dafür nötige Gerberlohe lieferten Pflanzenteile wie Holz und Rinde. Diese habe man vorher in einer Lohmühle gemahlen und die enthaltenen Gerbstoffe mit Wasser ausgelaugt. "In Amberg war eine Lohmühle in der Nähe des Vilstors angesiedelt", fügt Kotzbauer hinzu.