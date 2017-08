Die Turnabteilung des TV 1861 Amberg wagt den Generationswechsel: Sparten-Chef Bernhard Popp und der langjährige Kassier Hubert Druckseis ziehen sich aus dem Alltagsgeschäft zurück.

Amberg. Reinhard Weber, Vorstandsmitglied des Gesamtvereins, sprach bei den Wahlen davon, dass es sich die beiden Hauptakteure, Bernhard Popp und Hubert Druckseis, vorgenommen haben, ihr Amt jeweils in jüngere Hände zu geben. Bernhard Popp sei seit 1. Juli 1966 Mitglied im TV und nach 41 Jahren als Leiter von der Spitze der Sparte eigentlich nicht wegzudenken. Hubert Druckseis habe als Kassier seit 1976 dafür gesorgt, dass die Abteilung immer genügend Geld zur Verfügung habe.Popp selbst sagte bei dem Treffen, dass er sehr gerne inmitten der Turner seiner Berufung nachgegangen sei. Er nannte zahlreiche Höhepunkte: Deutsche Turnfeste, Kinderfeste auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, Faschingsveranstaltungen und viele Wettkämpfe.Wenngleich die vergangenen zwei Jahre als Kassier nicht so einfach und manchmal auch ärgerlich gewesen seien, "bedingt durch Probleme mit der Hauptkasse im Verein", wie es hieß, hob Hubert Druckseis doch die längere und damit schönere Zeit in den Vordergrund. Die Arbeit bei den Turnern habe immer Spaß gemacht.Für die Zukunft stellten sich als Abteilungsleitung Reinhard Weber, Stellvertreter Peter Deml, Kassier Wolfgang Rösch und Schriftführerin Silvia Deml zur Verfügung. Nachdem es aber neben dem klassischen Kinderturnen auch Leistungs- und Seniorensport gibt, mussten auch hier Neuerungen bei der Besetzung her.Sandra Frohmann lenkt in Zukunft die Geschicke im Gerätturnen weiblich und Peter Deml bei den Jungs. Für den Seniorensport zeichnet Tina Nentwig verantwortlich. Das Kinder- und Schülerturnen übernimmt Markus Güldenberg, der gleichzeitig den Internet-Auftritt betreut, was seit 1999 Reinhard Webers Aufgabe war.