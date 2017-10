Ammersricht. "Brand einer Lagerhalle im Industriegebiet Nord. Es rücken alle Fahrzeuge aus. Alarmzeit 1.50 Uhr" - diese Sätze waren über die Lautsprecher des Ammersrichter Feuerwehrgerätehauses zu hören. In Windeseile besetzten laut einer Pressemitteilung 25 Jugendliche die fünf Fahrzeuge. Alle zwei Jahre laden die neun Ausbilder zur 24-Stunden-Übung an den Froschweg ein - zum sogenannten Berufsfeuerwehrtag. "Für 25 Jugendliche mussten wir uns einiges einfallen lassen, damit jeder etwas zu tun hat und keinem langweilig wird - und das ist uns auch gelungen", konstatierte Jugendwart Bastian Prechtl. Besonders lobte er auch das Vorbereitungsteam um Maximilian Köppel und Maximilian Nagler. Eine Vielzahl von Einsätzen wurden durch das Team um Gerald Blödt und Konrad Nagler verursacht und von den Jugendlichen routiniert abgearbeitet. So ging es an einem Samstagmorgen um 9 Uhr: Erst musste eine Katze von einem Baum geholt und Öl auf der Straße gebunden werden. Danach waren kleinere Brände zu bekämpfen. Noch während des Mittagessens ging es für einen Teil der Mannschaft bereits weiter zu einer Person, die im Industriegebiet Nord unter einem Gabelstapler eingeklemmt war. Aber auch der Rest der Jugendlichen durfte nicht lange die Bereitschaftszeit ausnutzen und musste zu einer Grubenrettung in die Untere Angerstraße ausrücken. Nachmittags war dann eine große Gemeinschaftsübung am Siemens- Logistikzentrum mit allen fünf Amberger Feuerwehren geplant. Am späten Abend wartete ein Gefahrgutunfall auf die Jugend. Im Anschluss hieß es dann noch, einen Waldarbeiter unter einem Baum zu befreien und einen Landeplatz für einen Rettungshubschrauber auszuleuchten, bevor nach einem Lagerhallenbrand im Industriegebiet Nord dann endlich Nachtruhe einkehrte. Nach ein paar Stunden Schlaf und insgesamt 16 Einsätzen rückten die Kameraden in den frühen Morgenstunden erneut ins Industriegebiet Nord aus, um die Brandreste aus der vergangenen Nacht auf Glut zu kontrollieren. Bild: Bastian Prechtl