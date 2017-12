Es gibt Menschen, die müssen immer als schlechtes Beispiel herhalten. Ich gehöre auch dazu. Immer wenn Sie an dieser Stelle was von bedauernswerten Kollegen lesen, die erst auf den letzten Drücker vor Weihnachten ihre Geschenke besorgen, bin im Zweifelsfall ich gemeint. Weil ich ein bekennender Präsent-Spätzünder bin.

Dabei kann ich die ganze Aufregung gar nicht verstehen: Auch in den letzten Stunden vor dem weihnachts-finalen Ladenschluss findet man noch passende Geschenke. Ein bisschen Nervenstärke und eine gute Portion Flexibilität ist alles, was man dafür braucht.Dafür erspare ich mir eine andere Form des Nervenkitzels: Etwas im Versandhandel bestellen und dann zittern, ob es tatsächlich noch vor Weihnachten geliefert wird. Ich bin ein reiner Ladenkäufer, habe noch nie etwas im Internet geordert (und bin als altmodischer Mensch fast ein bisschen stolz drauf).Früher habe ich mir gedacht, ich tue den Mitarbeitern in den Geschäften sogar etwas Gutes, wenn ich sie am letzten Tag noch heimsuche. Nach dem Motto: Die würden sich bestimmt ärgern, wenn sie im Geschäft stehen, und dann kommt keiner. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber wie sagte schon Mark Twain: "Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe hinunterboxen, Stufe für Stufe." Und so kurz vor Weihnachten habe ich dafür echt keine Zeit.