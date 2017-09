"Schade, dass wir beim ersten Mal keine Aktien verkauft haben", bedauerte Kulturreferent Wolfgang Dersch am Dienstag bei der Spendenübergabe für die Orgelkonzertreihe in der Schulkirche. Die Wertpapiere wären mittlerweile durch die Decke gegangen. Die musikalische Veranstaltungsreihe fand im Sommer zum siebten Mal statt, und die Resonanz war "noch ein Quäntchen besser", als bisher schon, wie Organist Bernhard Müllers feststellte. Die Besucher seien kaum noch in der Kirche unterzubringen gewesen.

Auch Bürgermeister Martin Preuß lobte das abwechslungsreiche Programm, bei dem ein Konzert sogar unter dem Motto "Hip-Hop trifft Bach" gestanden hatte. Mit ihrem musikalischen Beitrag hätten die Organisten auch ihren Glauben zum Ausdruck gebracht, meinte Stadtpfarrer Thomas Helm. "Musik ist einer der vielen Wege zu Gott."Obwohl die Konzerte kostenlos sind, zeigten sich die Besucher großzügig, so dass Dieter Paintner, Vorstand der Volks- und Raiffeisenbank (Hauptsponsor), eine Spende von 4000 Euro an Franz Meier, den Vorsitzenden des Orgelbauvereins St. Martin, übergeben konnte. Das Geld kommt der Schwester der Schulkirchen-Orgel in der Martinskirche zugute. Diese soll demnächst neu gebaut werden. Da die Restaurierung des Martinsturms eine hohe Summe in Anspruch genommen hat, kommt die Finanzspritze gerade recht.