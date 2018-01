Wer weiß es? Wie viele Kinder zwischen 5 und 14 Jahren müssen weltweit arbeiten? Die Antwort: jedes Sechste. Und was bedeutet der Rohstoff Kobalt aus dem Kongo für Europäer? Er ist in Smartphones enthalten und wird teilweise von Kindern abgebaut, was dem Fair-Trade-Gedanken widerspricht. Diese und andere Fragen galt es beim ersten Fair-Trade-Pub-Quiz im Café Rossi am Roßmarkt zu beantworten.

"Wenn die Menschen nicht zu unseren Vorträgen kommen, dann gehen wir eben zu ihnen", erklärte Bürgermeisterin Brigitte Netta. Als Mitglied der Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Kampagne half sie bei der Umsetzung einer Idee von Sprecherin Heike von Eyb. Pub-Quiz-Shows sind in England genauso verbreitet wie Karaoke in asiatischen Ländern - also nicht neu, aber sie sind beliebt und führen zu mehr Geselligkeit. Verbindet man dann noch eine wichtige Initiative und ruft Nachhaltigkeit in das Bewusstsein der Gäste, ist das ein positives Signal. Stefan Weidenhammer übernahm die Moderation, stellte Fragen aus fünf Kategorien und erklärte die Antworten im Anschluss. Anfangs wurden die Warm-up-Fragen noch belächelt. Doch im Laufe des Spiels stellte sich schnell heraus, dass Wissenslücken vorhanden sind.Und das wiederum steigerte den Ehrgeiz der rund zehn Teilnehmer.Kaltgelassen hat das Thema über den fairen Handel am Ende niemanden. Friseurmeister Sigi Renner gewann nach der Auswertung mit 21 Punkten das erste Quiz im Café. Am Ende der Spielreihe hielt Brigitte Netta für alle Gewinner eine Überraschung bereit. "Keine Angst - es ist nicht die aufblasbare Waschmaschine", sagte sie und lachte.Weiter geht es jeweils donnerstags am 1. Februar im Café Zentral, am 15. Februar im Lieblingsplatz, am 22. Februar im Cherubini und am 1. März in Roberts Trattoria Bavaria. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.