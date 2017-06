Beim Altstadtfest können Interessierte Briefmarken anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Bürgerspitalstiftung erwerben und diese mit einem eigens angefertigten Sonderstempel veredeln lassen. Der Verkaufsstand der Briefmarkenfreunde ist am Sonntag, 18. Juni, an der Ecke Georgenstraße/Regierungsstraße aufgebaut. Verkauft werden Jubiläumskrüge und Festschriften. Die Steinkrüge mit einer Flasche Spezialbräu-Festbier gibt es außerdem bei der Brauerei Kummert, die Festschriften in Buchhandlungen. Bürgerspital-Seniorenzentrum und Heilig-Geist-Stift bieten laut Presseinfo ebenfalls alle Jubiläumsartikel an.

Der Verkaufsstand beim Altstadtfest ist eine weitere Aktivität im Reigen der Jubiläumsveranstaltungen. Im Februar stellte die Brauerei Kummert ein besonderes Lichtmess-Seidl vor, im April gab es einen ökumenischen Gottesdienst und einen Festakt zum Bürgerspital-Jubiläum mit Staatsministerin Emilia Müller. Die Volkshochschule wartet im September mit vier Führungen und Informationsfahrten durch den Bürgerspitalwald mit Mitarbeitern des städtischen Forstamtes auf.