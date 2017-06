Seit dem 11. Februar 2014 plant der Burschenverein 07 Raigering mit seinem 20-köpfigen Festausschuss akribisch die 110-Jahr-Feier mit Fahnenweihe. Knapp vier Wochen sind es nur noch bis zum Fest. Doch bevor in der letzten Sitzung die Feinabstimmung erfolgte, ging es erst zu Martin Sterk. Der Festwirt und Herbergsvater lud zur Festbierprobe. Gefeiert wird dann von Freitag, 14., bis Montag, 17. Juli.

Mit den Troglauern

Weckruf im Dorf

Viel Drumrum

Zum Gründungsfest gehört auch ein Schirmherr. In einer Tradition, die vor 20 Jahren begründet wurde, zieht morgen um 17 Uhr der Jubelverein mit seinen Mitgliedern, den Festdamen, den Ehrenmitgliedern und einer Abordnung des Patenvereins von der Weinstraße zum Marktplatz. Angeführt wird die Delegation von den Raigeringer Musikanten, Panduren-Reitern und Fußvolk. Ziel ist das Rathaus. Dort wird OB Michael Cerny um 17.30 Uhr die Schirmherrschaft angetragen. Sollte das Stadtoberhaupt zusagen, gibt es Freibier und Essen. Die Ehrenschirmherrschaft übernimmt Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer.Beim Jubiläum selbst reihen sich an vier Tagen Höhepunkte aneinander. "Mach ma Party mitanand" lautet das Auftakt-Motto am 14. Juli. Mit den Troglauern geben Vollblutmusiker erstmals in Raigering ihre Visitenkarte ab, die sich einer Mischung aus Heavy Metal und Volksmusik verschrieben haben. Im Vorverkauf gibt es die Karten für neun Euro bei der Bäckerei Schuller, bei der Metzgerei Schuch, im Blauen Haus (Untere Nabburger Straße) und im Lieblingsplatz am Marktplatz. Die Troglauer spielen ab 21 Uhr. Vorher heizt ab 19 Uhr die Kirwaband SaKrisch auf dem Festgelände beim Sterk ein. Der Festabend am Samstag, 15. Juli, wird kein staubtrockener Kommersabend. Dafür sorgen ab 19 Uhr Woidarawöll. Peter Butz hat für die Raigeringer einen eigenen Burschenfest-Song geschrieben. Den Abend moderiert der Humorist Richard Lengfelder.Absoluter Höhepunkt ist der Festsonntag, 16. Juli. In der Früh geht es mit dem Weckruf und der Festkapelle aus Dietldorf durch Raigering. Es werden die Festdamen und der Patenverein BV Morgenrot Münchshofen abgeholt. Im Festgottesdienst um 9.15 Uhr wird dann erstmals die neue Vereinsfahne enthüllt und von Pfarrer Eduard Kroher geweiht. Gestaltet wird der Gottesdienst nicht nur von der Festkapelle, sondern auch von den Raigeringer Musikanten. Nach dem Gottesdienst heißt es ab ins Festzelt oder in den eigens aufgebauten Biergarten. Es spielen D'Spalter und garantieren für zünftige Gaudi schon vor dem Festzug. Zu diesem haben sich bereits knapp 60 Vereine angemeldet. Damit steuert der Festzug, der sich um 14 Uhr in Marsch setzt, auf einen neuen Teilnehmerrekord zu. Anschließend tobt das 2000-Mann-Festzelt bei den Klängen der Breznsalzer. Die Musiker verbinden bayerische Klänge mit Rock. Aber auch Titel der Deutschen Welle, Disco- und Chartshits sind dabei.Beim Abschluss des Burschenfestes wird es politisch. Heimatminister Markus Söder setzt die Tradition der fränkischen Politiker auf Raigeringer Festen vor. Nach Landtagspräsidentin Barbara Stamm beim SV Raigering, Günther Beckstein bei der 100-Jahr-Feier der Burschen kurz vor seiner Nominierung zum Ministerpräsidenten und Innenminister Joachim Herrmann bei der Feuerwehr kommt nun ein weiterer Vollblutpolitiker ins Festzelt auf dem Sterkplatz. Die Umrahmung übernimmt D'Hammerbachtaler Blous'n.Auch außerhalb des Festzeltes ist an allen Tagen viel geboten und für das leibliche Wohl gesorgt: Los- und Schießbude, Karussell, Fisch- und Käsestand und Süßigkeiten-Bude. Zusätzlich bauen die Burschen einen Biergarten auf. Es gibt Raigeringer Bratwürste, Backwaren aus dem Ortsteil und das extra eingebraute Bier. Am Festsonntag bewirten außerdem Martin Sterk und das Team aus seiner Brauereigaststätte die Gäste mit Braten und Schnitzeln.