Die Zelte sind aufgebaut, das Festbüro steht, die Besucher können kommen: An diesem Freitag startet das dreitägige Brunnenfest am Maxplatz, das der Verein für erlebte Geschichte Cantus Ferrum im zweijährigen Turnus organisiert. Der Aufbau ab Mittwoch war eine schweißtreibende Angelegenheit.

Rund 30 Vereinsmitglieder hatten am Mittwoch um 8 Uhr nach Angaben von Vorsitzendem Jörg Pickelmann mit den vielfältigen Arbeiten begonnen. Am Nachmittag standen dann die Mannschaftszelte und der Turnierplatz, waren die Feuerstellen ausgehoben. Am dreitägigen Lagerleben werden zwölf Gruppen teilnehmen, unter anderem aus Sulzbach-Rosenberg, Deggendorf, Berlin und Hartenstein im Erzgebirge.Wenn es nach Jörg Pickelmann ginge, hätte es wettertechnisch am Wochenende 25 Grad. "Das wären ideale Temperaturen", sagt er. Eröffnet wird das Brunnenfest an diesem Freitag um 18 Uhr mit dem Anschießen. Danach startet gleich das Lagerleben. Für Samstag lädt der Verein die Bürger zum großen Festzug ein, der sich um 14 Uhr an der Georgskirche in Bewegung setzt und zum Marktplatz zieht. Dort erfolgt die Huldigung des Brautpaares, denn die Amberger Fürstenhochzeit anno 1474 ist der historische Hintergrund. Um 19 Uhr beginnt die große fürstliche Tafel am Maxplatz. (Angemerkt)