Beim Casting mussten die Herren gleich in die Gewandung des Bräutigams schlüpfen. Immerhin soll der Kurprinz Philipp schmuck und adelig aussehen. Aber nicht nur die Erscheinung war der Jury wichtig.



Amberger Prinz ein Sulzbacher

Cantus-Ferrum-Vorsitzender Jörg Pickelmann, Hochzeitsplanerin Laura Pickelmann und Schriftführerin Carina Streich achteten bei der Auswahl des Prinzen vor allem auch auf den Charakter. Und sie stellten Fragen zur Geschichte. Sechs junge Männer hatten sich beworben, drei erschienen zum Casting am Sonntagvormittag im Vilstor, den restlichen hatte der Termin nicht gepasst. "Wie schaut's eigentlich so pferdemäßig bei Dir aus?", wollte Carina Streich von Marten Scheuck wissen. Der 21-Jährige wurde später zur Zweitbesetzung gewählt. "Ich bin schon mal geritten", sagte der Amberger zuversichtlich. Von morgens zehn bis abends zehn Uhr muss der Prinz am Samstag, 5. August, beim Brunenfest anlässlich der Amberger Hochzeit zur Verfügung stehen. Dazwischen finden ein prunkvoller Festzug, Turniere und ein großes Festmahl statt. "Bei dem mehrgängigen Menü wird das Brautpaar natürlich voll beobachtet", sagte Pickelmann. Deshalb dürfe der künftige Prinz auch nicht schüchtern sein. "Gibt's etwas, was Du nicht magst oder bist Du Vegetarier?", möchte die Jury wissen? "Ich esse alles", versicherte der Kandidat. Am Ende entschieden sich die Mitglieder von Cantus Ferrum für Martin Saloga (27) aus Sulzbach-Rosenberg. Damit ist wieder ein Meilenstein in der Organisation des Brunnenfestes geschafft.Er ist nicht auf den Mund gefallen und freut sich außerordentlich auf seine Rolle: Martin Saloga (27) aus Sulzbach-Rosenberg stellt den Bräutigam bei der Amberger Hochzeit dar. Auf die Frage, warum er den Kurprinzen Philipp spielen möchte, antwortete er mit einem schelmischen Grinsen: "Weil ich eine Prinzessin kennenlernen will." Saloga ist schon elfmal Kirwabursch gewesen, noch Single und betonte am Sonntag nach der Entscheidung der Jury: "Es ist mir eine Ehre." Der junge Mann wird am Samstag, 5. Juni, gemeinsam mit Annika Stinner als Brautpaar Margarete und Philipp hoch zu Ross durch die Stadt ziehen.