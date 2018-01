Raigering. Die Vereinsjugendleitung beim SV Raigering ist für etwa 600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zuständig. Neben dem Kinderturnen liegt dabei der Schwerpunkt beim Jugendfußball.

Über 250 Nachwuchskicker werden in 17 Mannschaften von 40 Trainern und Betreuern ausgebildet. Der scheidende Gesamtjugendleiter Jürgen Zweck sieht in dem enormen Zulauf in den unteren Altersklassen den Beleg für das hohe Niveau von Betreuung und sportlicher Ausbildung bei den Panduren. Seit Jahren kooperiert der SV Raigering mit den beiden Nachbarn SV Freudenberg und SSV Paulsdorf, deren Spieler ab der C-Jugend automatisch nach Raigering wechseln. Hier kündigte Zweck an, dass neue Modalitäten für die Zukunft gesucht werden.Neben der sportlichen Ausbildung richtet die Jugendabteilung eigene Veranstaltungen aus und unterstützt zudem den Hauptverein.Bei den Wahlen gab es einen Wechsel an der Spitze. Jürgen Zweck wurde von Christoph Grabinger abgelöst. In den Ämtern bestätigt wurden 2. Jugendleiter Wolfgang Franz und Kassier Josef Pongratz. Als Beisitzer fungieren Jochen Schober (A-Junioren), Klaus Bäumler (B-Junioren), Wolfgang Neller (C-Junioren), Christian Wiesmann (D-Junioren), Andreas Ascherl und Stefan Meiler (Bereichsleitung E-, F-, G-Junioren) sowie Rainer Ehbauer, Günther Schärtl und Rony Baumgartner.