So schnell vergehen drei Jahre: Seit März 2015 gibt es in Amberg das Cineplex-Kino, das laut Theaterleiter Stephan Götz zum zweiten Mal in Folge einen Besucherrekord aufgestellt hat. 2017 seien mehr als eine Viertelmillion Cineasten gezählt worden.

Wer denkt, dass bei den beliebtesten Filmen die üblichen Verdächtigen aus Hollywood die Rangliste anführen, der irrt. Spitzenreiter in der Publikumsgunst war laut Götz "Final Fack", der dritte Teil der deutschen Komödie "Fack Ju Göhte". Weder ein Hollywood-Blockbuster noch eine bayerische Komödie konnte ansonsten diese Besucherzahl von 14 166 erreichen.mit 11 867 Gästen. Auf dem dritten Rang folgt die erste amerikanische Produktion:Damit setzt sich nach Aussagen des Theaterleiters ein Trend in Amberg fort: Seit der Eröffnung belegt in jedem Jahr eine deutsche Produktion den Spitzenplatz.Aber nicht nur Spielfilme sind offensichtlich für den 2017 erzielten Erfolg verantwortlich. Laut Götz haben auch Sonderveranstaltungen und Spezial-Themen dazu beigetragen. Live-Übertragungen aus den Opernhäusern in New York und London oder American-Football-Spiele lockten im Vorjahr insgesamt knapp 10 000 Männer und Frauen an die Regensburger Straße.Hier die Top Ten der beliebtesten Filme 2017: Fack Ju Göhte 3, Grießnockerlaffäre, Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe, Ich - Einfach unverbesserlich 3, Bullyparade - Der Film, Fast & Furious 8, Es, Star Wars - Die letzten Jedi, Die Schöne und das Biest sowie Baywatch.