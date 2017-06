Ein richtiger Verein ist er ja nicht, der Club der Nachdenklichen. Vielmehr ein Angebot an die Bevölkerung. Und das schon seit 99 Veranstaltungen.

Amberg/Theuern. Der Club der Nachdenklichen hat mit der 99. Veranstaltung sein Jubiläum anklingen lassen, das nun bald zu feiern ist. Und dies im wahrsten Sinn des Wortes: So wurden die Teilnehmer an der Museums-Führung durch das Schloss Theuern und seine Außenstellen mit festlicher Barockmusik empfangen, gestaltet vom Flöten-Quartett Rosenholz.Wenn man die Herkunft des Wortes Barock aus dem Portugiesischen (barocco = unregelmäßige Perle) für diesen Abend zugrunde legt, traf er den Nagel auf den Kopf. Das Schloss selbst ein Barockbau, die Ausstellungen, so der Eindruck der Besucher, üppig und voller Leben, so als wären gestern noch Menschen hier tätig gewesen.Statt leblose Gegenstände in Vitrinen, präsentierten sich ein funktionierendes Hammerwerk, eine Getreidemühle und eine Spiegelglas-Schleiferei. Diese erweckte Cornelia Platz, versierte und temperamentvolle Führerin im Schloss Theuern, wieder zum Leben. Dies nicht nur mit fachkundigen Erklärungen, sondern auch mit unterhaltsamen Ausflügen in Geschichte und Kulturgeschichte.Die nächste Veranstaltung des Clubs der Nachdenklichen ist seine 100. Der Club ist eigener Einschätzung nach in seiner Form einmalig in Deutschland für alle Interessierten offen, ohne Vereins-Modalitäten. Die Vorträge finden in regelmäßigen Abständen im Café Zentral in bewusst "offener" Atmosphäre statt und werden durch die Presse bekannt gegeben. Kosten fallen weder in Form von Beiträgen noch Eintrittspreisen an.