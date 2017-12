Wenn sich ein Oberpfälzer Superschwergewicht in den Ring schwingt, dann hockt er in der guten Zefix-Stubn auf der Ammersrichter Kleinkunstbühne. Mit 108 Kilogramm, gestreckt auf 198 Zentimeter, bringt Da Bobbe die Waage der Unterhaltung aus dem Gleichgewicht und serviert kein Dreierlei, sondern ein Siebenerlei vom Leberkas.

Ammersricht . (dwi) Zefix - so heißt sein aktuelles Programm, gemischt aus Gstanzln und Quetschn-Stücken, Verbraucherinformation, Verkleidungen und dem Darsteller selbst, dem Bobbe aus Alteglofsheim. Youtube war sein Sprungbrett. Jetzt tourt Robert Ehlis seit drei Jahren durch die Provinz, schließlich habe jedes Öd ein Unter- und ein Ober-Öd.Und so ist auch sein Humor, wie er selbst sagt, typisch bayerisch. Randgruppen haben es beim Bobbe besonders schwer. "Randgruppen" wie Saupreißn, Feuerwehrleute, Kinder und insbesondere Frauen. Beschwerden habe es allerdings nur einmal gegeben - von einer Kameradschaft der Feuerwehr. Er würde die freiwilligen Helfer in ein schlechtes Licht rücken. "Aber des san dann die, die über Randgruppen lachen wollen, aber über sie selbst derf ma koa Witze macha", sagt Bobbe im Interview.Klassentreffen seien für ihn eine Nahtoderfahrung, vor allem wegen der ehemaligen Mitschülerinnen. Da ist sie schon: Bobbes "Randgruppe" Nummer eins. Es gibt aber auch kein Thema in seinem Programm, in dem das weibliche Geschlecht gut weg kommt. Nicht einmal bei seinem Akt als Nikolaus wurde die kleine, Stoa-bruch-Zähne habende, kugelrunde Selina verschont. Sein Beziehungs-Status sei wie ein Porsche: Er habe keinen. Und wenn er weiter so gegen die Emanzipation des "Weih's" wettert, wird es auch für immer so bleiben. Aber das habe er sich ja eh so ausgesucht. Und wenn man ihn so betrachtet - zum Fensterln hat er es ja bei 1,98 Meter nicht weit.Es kann aber auch eine psychische Verweigerung seiner weiblichen Seite sein, die durch das Verschweigen seines Alters zum Vorschein kommt. "Zwischen 30 und 40", sagt er lachend. Was sind schon zehn Jahre, wenn man versteht, in welchem Zeitalter er aufgewachsen ist.Sieben Rollen übernimmt er auf der Bühne, um dem Leberkas sein Hosianna - mit eigenem Text auf Melodien von Liedern aus anno dazumal - zu widmen: als Limahl mit "Neverending Story", als Mambo tanzender Lou Bega, als eins, zwei, drei zählender Ricky Martin, als tiefgründiger Metal-Frontmann von Disturbed. Bobbe als ein Backstreet Boy und als heilender Michael Jackson, mit seinem unverkennbaren Griff unter die Gürtellinie. Puh! Ganz schön viel Ausdauer, aber bei so viel Liebe zum Leberkas verständlich.Kluger Schachzug, hier können alle Gäste mitschunkeln und mitsingen: Mittendrin statt nur dabei. Ein schneller Wechsel zwischen den Rollen, inklusive Austausch von Perücken, Kleidung und Klein-Accessoires. Wahnsinnig beachtlich - da können Frauen noch was lernen. Langweilig wird es während Bobbes Auftritt nie. Das Publikum hat getobt. Bobbe hat es gelobt. Denn der Alteglofsheimer stellt vor und während seiner Show Verhaltensregeln auf, um seine Gäste bei Laune zu halten. Entertainer aus Seele und Leib, denn Bier formte seinen Körper. Oder so ähnlich. Leugnen braucht er es nicht. Einen angemessenen Ausgleich findet er daher beim Triathlon und beim Bergsteigen. Das beweisen seine straffen Waden. Nett ist er auch: seiner Tourbegleitung Fabian dankte Bobbe ganz höflich. Vor dem Auftritt versprach er ihm allerdings "oa Halbe". Man versteht sich.Nennenswert ist allerdings auch das Bühnenbild mit LCD-Fenster, das zwischendurch gute Verbraucherinformation ausstrahlt. Rüscherl-Tabletten für den schnellen Rausch - ach, wenn Marketing nur so einfach und ansprechend wäre. Da Bobbe sorgt jedenfalls für einen ausverkauften Ammersrichter Kuhstall und präsentiert den Gästen seinen typisch-urbayrischen Humor.