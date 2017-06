So hat sich Paul Juanez aus Spanien einen typischen bayerischen Frühschoppen vorgestellt. Am Rathaus weht die bayerische Fahne, die Musikanten auf der Bühne blasen in die Trompeten und er genießt einen Steckerlfisch. Mit dem Altstadtfest zu leben ist für ihn ein Traum.

Wir finden das richtig toll. Hier spielt sich doch das Leben ab. Flores Tiffany wohnt seit fünf Jahren direkt am Marktplatz

Paul Juanez bewohnt mit seiner Frau Flores Tiffany die Wohnung über der Metzgerei Hottner am Marktplatz. Ob ihnen der Trubel rund um das Altstadtfest nicht auf den Geist geht? "Von wegen", sagt Tiffany. "Wir wollten an diesem Wochenende eigentlich wegfahren. Aber wir sind extra hier geblieben." Seit fünf Jahren leben die beiden 41-Jährigen schon in der Wohnung in direkter Nachbarschaft zur Basilika St. Martin, zu Kneipen und Cafés, zum Wochenmarkt und anderen Großveranstaltungen im Herzen der Stadt. "Wir finden das richtig toll", erklärt Juanez. "Hier spielt sich doch das Leben ab." Tiffany stammt aus Texas, arbeitet am Truppenübungsplatz Grafenwöhr und nimmt die Entfernung bewusst in Kauf. "Wenn wir Ruhe gesucht hätten, hätten wir uns irgendwo draußen eine Wohnung genommen." Bei Sonnenschein, weiß-blauem Himmel und zwei offenen Fenstern genießen die beiden ihr Mittagessen: Steckerlfisch, Brezen und Pils aus der Flasche. "Das ist doch hier ein Logenplatz." Auch wenn das "Prosit der Gemütlichkeit" mit gefühlt 70 Dezibel vom Marktplatz in die Wohnung schallt.70 Dezibel hat Rosi Mayr von der gleichnamigen Buchhandlung in der Weinstraße am späten Samstagabend in ihrem Wohnzimmer gemessen. "Die Fenster haben gezittert", erzählt sie, als sie am Sonntagmorgen mit ihrem Hund spazieren geht. Vor ihrem Haus hat ein DJ aufgelegt, dahinter spielte die Band Bourbon. "Ich hatte den Eindruck, die wollten sich gegenseitig übertönen", sagt sie.Mayr äußert Verständnis für die Festbesucher, hätte sich aber im Vorfeld von den Veranstaltern ein Signal gewünscht, dass sie die Bedürfnisse der Anwohner ernst nehmen. "Wenn Regeln kommuniziert worden wären, wie lange es wo wie laut sein darf, dann wäre das für alle Beteiligten hilfreich gewesen", sagt sie. Noch genießt sie die morgendliche Ruhe in den Gassen der Altstadt, muss jetzt aber nach Hause, "bevor der nächste Ansturm einsetzt".