Nein, es droht uns kein echter Wintereinbruch, wie in manchen Boulevardblättern groß propagiert. Aber in der Tat schmeißt die Wetterküche die Turbinen zum Wochenende wieder an, und bringt uns einen Schwung Polarluft mit Schneeschauern bis weit herunter.

Deutlich windiger und häufig nass



Frühwinterlicher Start, am besten der Mittwoch

Das ist ja im November hierzulande völlig normal, und dennoch wird es wieder einige geben, die von „plötzlichem Schnee“ im Winterhalbjahr überrascht sind. Halten wird sich der erste weiße Spuk aber auch auf den Höhen der Oberpfalz kaum, eher geht der Trend im Laufe der neuen Woche wieder hin zu milderem, aber oft neblig trübem Wetter.Derwird windiger als zuletzt, bringt aber beim Wetter nichts Neues. Es ist überwiegend bewölkt und zeitweise fällt Regen und Sprühregen, der am Vormittag oberhalb 600m anfangs mit nassen Flocken vermischt sein kann. Am Nachmittag liegen die Temperaturen dann aber auch auf denbei 2 Grad, sonst 4 bis 6. In der Nacht regnet es zunächst noch leicht, in der zweiten Nachthälfte lockert es vorübergehend auf bei 4 bis 0 Grad. Vereinzelt ist überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen.Derwird noch etwas windiger, vor allem in freien Lagen sind zeitweise stürmische Böen möglich. Dazu regnet es erneut häufig und auch längere Zeit, wobei abends und in der Nacht auf Sonntag die Schneefallgrenze auf etwa 700m sinkt. Allerdings wird es zu diesem Zeitpunkt dann auch bald trockener. Die Tageshöchstwerte gehen nachmittags kurzfristig etwas nach oben: 5 bis 9 Grad. In der Nacht 3 bis -1 Grad und stellenweise Glättegefahr.Amkommt im böig- kalten Wind zeitweise die Sonne länger durch. Nachmittags und abends bilden sich aber Quellwolken mit örtlichen Schauern, die oberhalb von 500m zum Teil als Schnee und Graupel niedergehen können. Dazu ist es mit 1 Grad auf derund bis 6 imschon deutlich frischer. In der Nacht kann es stellenweise bis in die Niederungen leicht schneien, und bei +2 bis -2 Grad besteht nun verbreitet die Gefahr von glatten Straßen.Am Montag und Dienstag ist es unbeständig und nasskalt, bei 2 bis 5 Grad fällt tagsüber oberhalb rund 400m gelegentlich Schnee, sonst Regen- und Graupelschauer. Vor allem am Mittwoch ist es trocken und die Sonne zeigt sich öfter bei bis zu 6 Grad, danach wird es wohl wieder weitgehend trüb mit gelegentlichem Regen und Nieseln, aber mit 5 bis 9 Grad etwas milder.