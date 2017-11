Das Königsschießen ist für Schützenvereine vornehmste Pflicht. Die Proklamation dient zudem der Bekanntgabe auch anderer Wettbewerbsergebnisse. Ein Novum gab es heuer bei der Schützengesellschaft Neumühle 1925.

Weitere Ergebnisse Auf der Festscheibe wurden 30 Preise ausgeschossen. Hans Götz (19,2-Teiler) gelang das beste Ergebnis. Raimund Rieß (27,6) und Peter Domanits (28,5) folgten.



Bei der Glückscheibe gab es 15 Preise zu gewinnen. Bei den Spitzenplätzen ging es eng zu. Das Zweit-Blattl musste entscheiden: Es siegte Xaver Auerbacher mit einem 14,4/26,6-Teiler vor Waldemar Pirner (14,4/29,3) und Peter Domanits (14,4/43,5). Mit bis zu sieben Serien kämpften die Aufgelegt-Schützen . Sieger wurde Wolfgang Auerbacher mit 100/100/100 Ringen. Platz zwei erreichte Albert Hierl (100/100/99/99) vor Rudi Neumann (100/100/99). Auch in der allgemeinen Klasse wurde auf der Meisterscheibe mit bis zu fünf Serien geschossen. Sieger wurde wie im Vorjahr Lisa Sennfelder mit 100/100 Ringen vor Peter Hecht (98/96) und Andreas Tischner (98/94). (dop)

Bei der Königsproklamation freute sich Oberschützenmeister Wolfgang Sennfelder im gut besetzten Saal der Gaststätte der Feuerschützengesellschaft am Kugelfang über die rege Teilnahme der noch amtierenden Würdenträger, die am Ende des Abends ihre Titel weiterreichten. Sennfelder bilanzierte eine gute Beteiligung am Königsschießen. 42 Schützen waren an drei Schießtagen an die Stände getreten.Nach dem Essen verkündete Sennfelder die Sieger des Königsschießens, bei dem neben der Königsscheibe traditionell auch eine Fest-, Meister- und Glücksscheibe um Geldpreise ausgeschossen werden. Als Novum seien die Fest- und Glücksscheiben für Freihand- und Auflageschützen diesmal gemeinsam ausgeschossen worden. Die Blattl bei Auflage wurden mit Handicap-Faktor 1,6 umgerechnet. Die Meisterscheibe sei für Freihand- und Auflageschützen getrennt mit je zehn Geldpreisen ausgeschossen worden. Anschließend nahm Sennfelder die Königsproklamation vor. Zur neuen Schützenliesl durfte er seine Tochter Lisa küren, die einen 20,3-Teiler erzielt hatte. Als Zeichen ihrer Würde wurde sie dafür mit der Liesel-Kette und einem Blumenstrauß dekoriert.Die Jugendkönigswürde errang diesmal Karina Hartmann, die einen 87,2-Teiler erreicht hatte. Ihr 1. Jugendritter wurde Ryan McBride mit einem 535-Teiler, Fabian Ibler wurde mit einem 1377-Teiler 2. Jugendritter. Als Ritter, die dem neuen Schützenkönig zur Seite stehen beziehungsweise diesen gegebenenfalls zu vertreten haben, wurden Nina Kasowski (1. Ritter, 52,8) und Susanne Luber (2. Ritter, 66,9) mit den Orden ausgezeichnet. Zum ersten Mal sind laut Sennfelder heuer beide Ritter weiblich. Als neuer Schützenkönig darf Andreas Tischner, der einen 89,8-Teiler erzielt hatte, im kommenden Jahr die Schützengesellschaft Neumühle 1925 repräsentieren. Zur Musik der Spritzenhausmusi startete das neue Königspaar auf dem Tanzparkett. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert.