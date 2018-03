Warm und kalt fangen über Mitteleuropa in den kommenden Tagen ein Gerangel an, und so gelangen wir mit den Temperaturen bis in die kommende Woche in einen Achterbahnmodus. Immerhin: Kühle Luft ist nicht mehr der alleinige Platzhirsch, und zwischendurch nähern wir uns auch den 20 Grad, vor allem in der Osterwoche.

Karfreitag und Ostermontag freundlich, sonst nasskalt

Buntes Potpourri: Von spätem Schnee bis 20 Grad

Trotzdem sollten die Winterreifen noch nicht voreilig abmontiert werden, denn über Nordeuropa ist es nach wie vor eisig. So kann innerhalb der anstehenden Auf und Abs einem warmen Frühlingstag schnell auch nochmal Schneefall folgen. Es wird also geradezu typisch April, doch immerhin scheint die in den letzten Jahren so oft aufgetretene Frühjahrstrockenheit dieses Mal bislang auszubleiben, und „Wachswetter“ setzt ein.Amgibt es bei wechselnder Bewölkung noch Schauer, die zum Teil als Schnee oder Graupel fallen können. Sonst lockern die Wolken im Tagesverlauf zeitweise auf. Es bleibt nachmittags weitgehend trocken bei 4 bis 9 Grad. In der Nacht ist stellenweise leichter Frost möglich.Amwechseln Sonne und Wolken zunächst friedlich miteinander ab, dazu wird es milder mit 9 bis 14 Grad. Spätnachmittags und abends bilden sich dann mit etwa 30 Prozent Risiko einzelne Schauer, vielleicht sogar mal ein kurzes Gewitter. Die Nacht bleibt bei 6 bis 3 Grad frostfrei, bringt aber Regen.Amzieht der Regen aus der Nacht nur langsam nach Tschechien ab, dahinter stellt sich nachmittags ein Wechsel aus Sonne und Wolken ein, Schauer bilden sich kaum noch. Die Temperaturen bleiben eher unterkühlt mit 5 bis 10 Grad. In der Osternacht gibt's leichten Frost, und am Ostermorgen kommen einzelne Schauer, zum Teil mit Schnee und Graupel auf.gibt es vormittags noch Schauer, die ab 500 Metern zum Teil mit Schnee und Graupel vermischt sein können. Nachmittags wird es langsam wieder freundlicher bei 3 bis 8 Grad. In der Nacht geht's runter bis auf -2 Grad.Grund zur Freude dann am: Die Nachmittagsspaziergänge und Ausflüge verlaufen trocken, und zwischendurch scheint auch länger die Sonne bei endlich angenehmeren 8 bis 13 Grad.Dienstag und Mittwoch gibt es dann sogar Temperaturen von 16 bis 20 Grad. Allerdings bilden sich nachmittags und abends schon vereinzelt erste Frühlingsgewitter aus. Unbeständiger wird es zum Donnerstag und Freitag hin, und bei typischem Aprilwetter gibt's nur noch 7 bis 12 Grad. Selbst ein erneuter nasskalter Schuss mit Schnee oder Schneeregen ist aufs Wochenende zu nicht ausgeschlossen.