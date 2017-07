Da ist uns am Mittwoch ein ganz schön herbstliches Tief durchgepfiffen, und brachte Windböen der Stärke 7 bis 9. Neun Windstärken zum Beispiel auch in Weiden. Für die Jahreszeit nicht ganz gewöhnlich, aber ansonsten ist ein deutscher Sommer in der Regel ja ohnehin eher wechselhaft. Lange müssen wir allerdings nicht mehr warten, dann wirft der Sommer 2017 die Krücken wieder weg und stellt sich ordentlich auf die Beine. Das birgt dann wieder das Risiko von Wärmegewittern, die aber wohl ohne nachhaltige Abkühlung über uns hinweg ziehen.

Wochenende noch kleine Geduldsprobe

Ein paar Gewitter, sonst hochsommerlich bis richtig heiß!

Ab Sonntag geht´s los mit dem Anzapfen spanischer Hitze, und das dauert dann voraussichtlich auch nicht nur zwei Tage. So hat dann auch jeder etwas davon: Der Landwirt und die Natur zwischendurch Regen, und alle Badehungrigen genug Sonnenstunden und Wärme für den Sprung ins kühle Nass.Amgibt’s vormittags allerdings dichte Wolken und vereinzelte Schauer, gefolgt von etwas Sonnenschein zum Mittag. Nachmittags und abends wird es aber schnell erneut wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern. Diese sind aber weitgehend ungefährlich. Die Temperaturen steigen in diesem Mischmasch von Nord nach Süd auf verhaltene 17 bis 21 Grad. Vor allem in der zweiten Nachthälfte ziehen neue Schauerwolken durch bei Tiefstwerten von 13 bis 9 Grad.Ammüssen die Wolken aus der Nacht erst auflockern, die letzten Schauer ziehen derweil nach Tschechien ab. Dahinter zeigt sich über Mittag zeitweise die Sonne und es bleibt bis zum Spätnachmittag trocken. Dann kommen aber neue, lokale Regengüsse mit böigem Wind auf. Diese treffen hauptsächlich wohl die Nordhälfte der Oberpfalz. Die Temperaturen erreichen weiter nur 16 Grad amund 21 südlich von. Die Nacht wird recht frisch mit 9, bei längerem Aufklaren sogar stellenweise nur 6 Grad!Derist dann ein Wackelkandidat. Sonne und dichte Wolkenfelder wechseln sich ab, stellenweise reicht es noch immer für einen leichten Schauer. Allerdings gehört das schon zur Ankunft wärmerer Luft aus Südwesten, und so steigen die Temperaturen trotz einiger Wolken schon auf 20 Grad imund bis 25 an der. Auch die Nacht wird mit 14 bis 11 Grad schon milder und weitgehend trocken.Amliegen die Temperaturen schon bei feuchtwarmen 26 Grad im Schnitt, es können sich aber mit der Sonne örtliche Schauer und Gewitter am Nachmittag entwickeln. Dieses Risiko ist dann auch an den restlichen Wochentagen nie ganz weg, allerdings scheint häufig die Sonne. Ab Mittwoch herrschen verbreitet Temperaturen zwischen 28 und 33, vielleicht sogar mal 35 Grad. Die Abende und die Nächte sind dann wieder herrlich lau, und außerhalb von Gewittern lange grilltauglich.