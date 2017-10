Es wird ungemütlich, das hatte sich bereits vor einer Woche schemenhaft angedeutet. Vergleichsweise harmlos schwenkt heute Tief „Florenz“ durch, dahinter kommt nach kurzer Pause am Sonntag noch ein Randtief, und das könnte es in sich haben. Mit strammer Zugbahn von Dänemark nach Polen legt sich sein Windfeld wahrscheinlich genau über uns, und zu allem Überfluss flutet uns im Nachgang auch noch Kaltluft direkt vom Nordpol.

Vor allem Sonntag turbulent

Vorsicht: in freien Lagen erreichen die Böen teilweise 90 bis 110km/h!

Achtung: Die Schneefallgrenze sinkt bis Montagfrüh rund 500m!

Deren langer Weg über die vergleichsweise noch milden Meere verhindert zwar einen echten „Wintereinbruch“, erste Flocken gibt´s aber, und auch die Nächte werden zunehmend frostig. Diese Nordwetterlage scheint auch erstmal nicht nur eine Eintagsfliege zu bleiben.Amziehen zunächst dichte Wolken mit Regen und Schauern durch, dazu weht ein stark böiger Wind. Ab Mittag folgt dann aber ein freundlicher Mix aus längerem Sonnenschein und nur noch ein paar harmlosen Wolken. Die Temperaturen erreichen 6 bis 11 Grad. In der Nacht werden die Wolken wieder dichter, bei 7 bis 3 Grad gibt´s aber nur vereinzelt Schauer.Derwird windig und wolkig mit nur kurzen Aufheiterungen, dazu gelegentlich etwas Regen oder Nieseln, in der Menge ist das aber nicht viel. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück und liegen nur noch bei 5 bis 9 Grad. In der Nacht auf Sonntag legt der Wind zu und es beginnt später wieder häufiger und kräftiger zu regnen bei gleichbleibenden Temperaturen.Ampeitsch starker Wind immer wieder kräftigen Regen durch die Gegend, vereinzelt sind auch Graupelgewitter eingelagert.Das kann für kleinere Schäden oder umstürzende Bäume durchaus ausreichen. Am Vormittag wird’s mit bis zu 13 Grad kurz milder, nachmittags liegen die Werte aber meist nur bei 5 bis 10 Grad. In der Nacht gibt es weitere Schauer, und nochmalBei 4 bis 0 Grad ist dann erste Glätte durch Matsch nicht ausgeschlossen.Am Montagvormittag gibt es noch vereinzelt Schneeregen, nachmittags wird es trocken und freundlicher bei rund 6 Grad. In der Nacht zu Dienstag droht verbreitet Frost zwischen 0 und -3 Grad.legt der Wind wieder zu, es regnet häufig, wird aber tagsüber mit bis zu 10 Grad wieder milder. Auch Nachtfrost ist dann erstmal kein Thema mehr. Schon in der zweiten Wochenhälfte folgt aber erneut ein Schub polarer Luft mit Schnee- und Graupelschauern bis 400m samt nächtlicher Glättegefahr. Mit 3 bis 7 Grad bleibt es tagsüber nasskalt, und nachts droht oft leichter Frost.