April und Oktober sind die beiden Monate im Jahr, in denen die größten Temperaturspannen möglich sind. Von Hochsommer bis Winter kann da alles mal vorkommen, und entsprechend wechselhaft können die Witterungsabschnitte eben ausfallen. Der Kampf der Jahreszeiten auf dem Atlantik ist eröffnet, und das produziert ordentliche Tiefs. Orkan „Xavier“ verschont uns zwar einigermaßen, die kühlen und ungemütlichen Hinterlassenschaften baden wir aber trotzdem aus.



Kühl wie seit Anfang Mai nicht mehr

Nur langsame Besserung

Etwas mehr Hochdruck, und vielleicht auch Oktobergold, gibt’s dann erst „hintenraus“. Und man möchte mutmaßen, dass das Wochenendwetter auch irgendwo da herausgekommen ist, also eher hinten….Derbringt viele Wolken, kräftig- böigen Wind und immer wieder etwas Regen und Nieseln. Am Nachmittag geht das Ganze dann eher in den Aprilmodus über, kurze Auflockerungen wechseln mit einigen Schauern, stellenweise sind sogar kurze Graupelgewitter möglich. Die Temperaturen sind mit maximal 7 Grad im oberenund bis 12 an der unterentagsüber so tief, wie seit Anfang Mai nicht mehr. Dank vieler Wolken und etwas Regen wird´s in der Nacht mit 5 Grad wenigstens nicht frostig.Amhalten sich Wolken, Regen und Nieseln vor allem noch am Vormittag. Nachmittags wird es insgesamt etwas trockener, Aufheiterungen sind aber weiterhin spärlich gesät bei nach wie vor böigem Nordwestwind. Die Temperaturen bleiben ziemlich frisch mit 8 Grad am oberenund bis 12 im. In der Nacht zu Sonntag kommt schon wieder neuer Regen, dafür sinken die Temperaturen aber kaum ab.Derwird überwiegend trüb und windig mit zeitweiligem Regen. Die Sonne sehen wir kaum, und die Temperaturen heben nur unmerklich an mit 10 Grad im Landkreisund bis 13 in. Die Nacht zum Montag bringt noch einzelne Schauer, später wird es ruhiger mit örtlichen Nebelfeldern bei 7 bis 4 Grad.Auch Montag und Dienstag bleibt es noch unbeständig und kühl mit nur kurzen Auflockerungen, immer wieder regnet oder nieselt es etwas bei 10 bis 14 Grad. Ab Mittwoch stellt sich ruhigeres Herbstwetter ein, und nach teilweise zähem Nebel und Hochnebel bleibt es dann erstmal trocken mit mehr Sonne und Temperaturen um oder sogar etwas über 15 Grad. Ob dann am Wochenende neue, windige Tiefs mit kälterer Luft aufziehen, ist noch ungewiss.