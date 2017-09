Da gerät unser eher herbstliches Wetter schon ins Hintertreffen, angesichts der Dinge, die sich derzeit rund um die Weltkugel abspielen. Derzeit sind drei Hurrikans gleichzeitig anzutreffen. Zum einen der bisher stärkste, je gemessene Atlantiksturm „Irma“, der unaufhaltsam Kurs auf Florida nimmt.

Nacht zu Samstag und zu Montag tauglich zur Polarlichtsuche

Eher schlecht als recht

Zum zweiten Hurrikan „Jose“, der in den kommenden Tagen noch einmal die nördliche Karibik treffen könnte, und zum dritten Hurrikan „Katja“ mit Kurs auf die Golfküste Mexikos. Und zu allem Überfluss gibt es auch noch einen mächtigen Sonnensturm im Weltall mit Kurs Richtung Erde, der selbst in Mitteleuropa in den kommenden Nächtenauslösen könnte. Aber nur bei klarem und freiem Blick nach Norden, und genau da wird das Problem liegen.können wir wenigstens noch ein paar schöne Momente abgreifen. Tagsüber reißen die Wolken nämlich zeitweise auseinander und es bleibt trocken, und mit längerem Sonnenschein zwischendurch steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 17 Grad imund 22 im südlichen. Auch in der Nacht besteht zumindest noch die Chance auf Wolkenlücken zum Polarlicht suchen bei 13 bis 10 Grad.geht es noch mit gelegentlichen Auflockerungen los und es weht ein lauer Südwestwind, bevor spätestens ab Mittag Wolken den Himmel dicht machen. Dann regnet es vor allem nachmittags und abends zeitweise, entsprechend werden die Höchstwerte von 17 Grad amund 21 an derschon relativ früh am Tag erreicht. Regen und Nieseln begleiten uns auch durch die Nacht bei ungemütlichen 12 bis 9 Grad.beginnt oft noch trüb mit letztem Regen oder etwas Geniesel. Ab Mittag wird es von Franken her aber freundlicher und bleibt dann auch trocken. Die Temperaturen kommen im kühlen Nordwestwind aber nicht so recht in Schwung bei maximal 15 Grad in den Höhenlagen des Landkreisesund 19 im. In der Nacht zu Montag wird es zeitweise klar, wer sich noch einmal auf Polarlichtsuche begeben will braucht bei 9 bis 5 Grad aber ein dickeres Jäckchen.Am Montag folgt schon das nächste windige Regengebiet, als brauchbar kristallisieren sich dann derzeit für die neue Woche nur der Dienstag und der Freitag heraus. Sonst gibt es immer wieder Schauer und Wind, die Temperaturen verharren oft knapp unter der 20 Grad- Marke. Die Aussichten auf ein stabiles Spätsommerhoch stehen auf absehbare Zeit mittlerweile denkbar schlecht.