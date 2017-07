Tief „Alfred“ brachte Sintfluten in Teile der Republik, aber wir durften uns glücklich schätzen von den großen Wassermassen verschont zu bleiben. Das lag vor allem daran, weil „Alfred“ mit seinem Kern genau über die Oberpfalz hinweg gezogen ist, und die großen Wetterereignisse meistens spiralförmig um ein Tief herum passieren.



Gewölk und Sonne, aber deutlich wärmer





Sommerhitze und Unwettergefahr!





Besonders prall war das Wetter dadurch zwar auch nicht, aber von vollen Kellern konnte bei 5 bis 25 Liter/qm in der Oberpfalz nun wirklich keine Rede sein. Nun wehen uns neue Tiefs warme Luft heran, und das verspricht zwar auch wieder heiße Badetage, aber eben nicht unbedingt beständiges Wetter. Schauer und Gewitter gehören in den nächsten Tagen genauso mit zur Wärme wie die Sonne, es ist halt ein bisschen ein sommerliches Rumgehampel.Derbringt vor allem am Vormittag noch einzelne Schauer oder Gewitter, die sich mittags aber nach Tschechien verabschieden. Damit kommt dann immer besser die Sonne durch, der Nachmittag wird weitgehend freundlich mit weißblau- bayrischem Himmel und trocken. Die Temperaturen halten sich noch etwas zurück mit 20 bis 24 Grad von Nord nach Süd durch die Oberpfalz. In der Nacht kommt eine Warmfront mit Wolken und stellenweise ein paar Tropfen, dafür bleibt es mit 16 bis 13 Grad relativ mild.Dieses Warmfrontgewölk in Form von hohen Schleier- und Schäfchenwolken kann sich dann auch amzeitweise vor die Sonne schieben, es bleibt aber trocken und insgesamt ein sehr angenehmer Sommertag. Auch die Temperaturen erholen sich bereits auf 23 Grad am Grenzkamm, bis zu 27 an der Naab. Es folgt eine relativ laue Sommernacht mit 17 bis 14 Grad.Amhaben wir dann einen schwülwarmen bis heißen Waschküchen- Mix aus Sonnenschein, Wolkenfeldern, und vor allem nachmittags und abends bilden sich örtliche Schauer und Gewitter. Der Blick zum Himmel sollte beim Baden also nicht fehlen, warm genug wird´s aber auf jeden Fall mit 28 Grad im Steinwald und um 32 im Naabtal. Auch in der Nacht reicht die Palette von Wetterleuchten über Sternenhimmel bis hin zu lokalen, aber teils kräftigen Gewittern bei schwülen 19 bis 16 Grad.Montag und Dienstag steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 30 und 35 Grad, dazu bleibt es schwülheiß mit einem Sonne- Wolken- Gemisch. Vor allem am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch sind aber zum Teil schwere Gewitter und unwetterartige Regenfälle möglich. Danach wird der Rest der Woche meist sonnig und erst einmal trocken, die Temperaturen knicken kurz auf rund 25 Grad ein, um zum Freitag hin schon wieder auf und über 30 Grad zu steigen.