Spitzweg hätte es hier gefallen, glaubt Gerhard Kotzbauer: "In der Batteriegasse sieht es sogar heute noch ein wenig nach Biedermeier aus." Dabei hatte das hübsche Altstadt-Sträßchen einst auch seine dunkle Seiten - hier waren der Scharfrichter und straffällige Soldaten einquartiert.

Henker und Gefängnis

Hintergrund Stockhaus



Verbrechen, die beim Militär verübt wurden, "unterlagen in frühererer Zeit einer eigenen Gerichtsbarkeit", erläutert Gerhard Kotzbauer. Solche Delikte habe eine sogenannte Militärkommission abgeurteilt. Die Verurteilten landeten im Stockhaus - einem Soldaten-Gefängnis am Ziegeltor.



Beim Amberger Chronisten Johann Kaspar von Wiltmaister fand Kotzbauer einen Hinweis auf dieses Gefängnis für "delinquierende Soldaten" in "einem Stadtmauerthurm am Ziegel-thor". Es sei nach der Belagerung Ambergs 1704 "wieder in brauchbaren Stand versetzt" und 1762 um einen "Anbau für die arrestierenden Officiers" ergänzt worden. Joseph Anton von Destouches habe vermerkt, dass das Stockhaus längere Zeit vor 1809 "schon abgetragen und nicht mehr aufgebaut worden" sei.



Batterie



Um eine größere Feuerkraft zu erreichen, wurden Geschütze einst zu Gruppen zusammengefasst, erläuterte Kotzbauer als Hintergrund zum Namen Batteriegasse. Die kleinste militärische Einheit sei die Batterie gewesen.



An der Stadtmauer habe es mehrere davon gegeben - etwa die Hencker Batterie, die Hüter Batterie, die Zeughaus Batterie und die Jesuitenbatterie. (eik)

Der Maler Carl Spitzweg hätte in dieser Gasse sicher manch lohnendes Motiv für eines seiner Bilder gefunden. Gerhard Kotzbauer

Das schmale Gässchen im Schatten der Stadtmauer nahe des Ziegeltors steckt hinter dem ersten Türchen des AZ-Adventskalenders. "Der Maler Carl Spitzweg hätte in dieser Gasse sicher manch lohnendes Motiv für eines seiner Bilder gefunden", sagt Gerhard Kotzbauer, der sich in seinem Buch über Ambergs-Altstadt-Straßen auch mit der Batteriegasse beschäftigt hat.Die Bezeichnung, die so harmlos klingt, habe tatsächlich gar nichts mit Ruhe und Beschaulichkeit zu tun, erklärt Kotzbauer: Das ließen einige frühere Namen des Gässchens unschwer erkennen. Stockhausgässchen war einer davon - ein Verweis auf ein damals dort liegendes Soldaten-Gefängnis (dazu Infokasten).Auch auf die Bezeichnung Henker- oder Scharfrichtergässchen sowie Henkerbergl ist Kotzbauer bei seinen Nachforschungen in alten Dokumenten gestoßen: Diese komme daher, dass hier der Amberger Henker seine Dienstwohnung hatte.Unspektakulärer war der Name Stadtmauer-Gasse. So hießen laut Kotzbauer einst "alle Gassen, die innen entlang der Stadtmauer von der Langen Gasse bis zum Neutor führten". Als Teil der hinteren Ziegelgasse habe man sie auf magistratische Anweisung von 1850 bezeichnet. 1925 wurde dann im Zuge einer Umbenennung von Amts wegen der Name Henkerbergl festgelegt - sehr zum Verdruss der direkt Betroffenen: "Da gab es Einspruch der Anwohner in Form einer geharnischten Beschwerde", berichtet Kotzbauer: Ergebnis "dieser nach heutigen Sprachgebrauch sicher basisdemokratisch" zu bezeichnenden Aktion sei eine erneute Umwandlung des Straßennamens gewesen: Seither lautet er Batteriegasse.Als Hintergrund verweist Kotzbauer hier auf die Henkerbatterie - einen Zusammenschluss (Batterie) mehrerer Kanonen am Henkerbergl. "Man ließ einfach den ersten Teil von Henkerbatterie weg, womit letztlich dann alle zufrieden waren."