Den Schwenk nach Nürnberg kann sich Gerhard Kotzbauer nicht verkneifen. In der Frankenmetropole hat die Bezeichnung "Hinter der Mauer" einen zwielichtigen Ruf. Ums Rotlicht ging es ganz konkret. In Amberg ist das natürlich ganz anders.

AZ-Adventskalender Der AZ-Adventskalender: Seine Türchen öffnen sich in diesem Jahr an jedem Tag im Dezember bis Heiligabend.



Neben Fotos und Informationen zur Herkunft des jeweiligen Straßennamens enthält der Kalender auch jeden Tag eine Überraschung - ein schönes Geschenkpäckchen.



Wer Päckchen Nummer zwei oder drei gewinnen will, ist aufgerufen, die beiden auf dieser Seite vorgestellten Straßen in der Altstadt zu besuchen und dort ein Selfie von sich an einer bestimmten Stelle zu machen (Veröffentlichung im Internet möglich): In der Straße Hinter der Mauer findet man einen Hinweis auf den Produzenten eines Produkts, das man einst sicher auch in einer der vielen Amberger "Bierschenken" bekommen hat.



Eine Chance auf das Überraschungspäckchen, das die Redaktion hinter ihrem dritten Kalendertürchen versteckt hat, haben Interessenten im Löwenwirtsgäßchen: Hier sollte das Selfie zusammen mit drei munteren Gesellen gemacht werden, die hier zur Weihnachtszeit ganz hoch hinaus wollen.



Wer sein Glück versuchen will, mailt sein Foto mit Namen, Adresse und Telefonnummer (wird nicht veröffentlicht) noch am selben Tag (also bei der Straße Hinter der Mauer am Samstag, 2. Dezember, und beim Löwenwirtsgäßchen am Sonntag, 3. Dezember) jeweils bis 20 Uhr an die Redaktion (verlosung-az@oberpfalzmedien.de).



Alle Einsender nehmen an einer Verlosung teil, bei der es täglich ein Überraschungspäckchen zu ergattern gibt (Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden von der Redaktion verständigt). (eik)

Gerhard Kotzbauer, der sich intensiv mit den Straßen in Ambergs Altstadt befasst hat, hat Sinn für Humor. Der blitzt durch, wenn er etwas über die Straße Hinter der Mauer erzählt. Wenn dieser Name früher in Nürnberg erwähnt wurde, "dann wussten die Eingeweihten, wovon die Rede war". Schließlich war dieser Teil der Stadt "die" angesagte Adresse des Rotlicht-Milieus, "in die sich wohl auch der eine oder andere Amberger zum Haareschneiden verirrte, wie man damals schmunzelnd zu sagen pflegte". Für die gleichlautende Straßenbezeichnung in Amberg "trifft dieser Bezug natürlich in keiner Weise zu", wie Kotzbauer betont: "Hier geht es ausschließlich um die historischen Hintergründe."Hinter der Mauer sei in Amberg die einzige Benennung einer Stadtmauergasse. "Früher hießen alle Gassen, die direkt hinter der Stadtmauer lagen, Stadtmauergasse." Eigene Namen hätten die meisten davon erst 1925 bei einer großen Umbenennungsaktion bekommen. Urkundlich taucht die Bezeichnung "hinder dere Mauern" erstmals 1479 auf, hat Kotzbauer bei seinen Nachforschungen in den Archiven herausgefunden.Ob allerdings diese nur für den heute so benannten Bereich gelten kann, sei zu bezweifeln. "Denn nach der Steuerbeschreibung von 1774 wird ,Hinter der Mauer' für Häuser in den verschiedenen Stadtmauergassen verwendet." Das zeige zum Beispiel ein früherer Name der Militärspitalgasse: "Hinter der Mauer beim Nabburger Thor". Destouches nenne in einer Auflistung von 1805 auch ein "Gäßchen zwischen den Häusern und der Schanze zur Rechten des Nabburgerthors". Mit der Schanze habe er wohl die "Dockenhanselbatterie im Anger" gemeint: Heute beginne hier die Straße Hinter der Mauer.___Der AZ-Adventskalender im Internet: