Dass es hier früher einmal ein Wirtshaus gegeben haben muss, lässt der Name erahnen. Die Erklärung für die Herkunft der Bezeichnung Löwenwirtsgäßchen hat Gerhard Kotzbauer bei Heimatforscher Anton Dollacker gefunden.

Der Gast Herr Lösch "Gaststätten waren früher auch für die Beherbergung von Fremden zuständig", erklärt Gerhard Kotzbauer: In den Zeitungen, die um die Jahrhundertwende des 18./19. Jahrhunderts erschienen, "gab es oft auch eine Rubrik ,Fremdanzeige zu Amberg'". 1805 habe man beispielsweise lesen können, "dass ein gewisser Herr Lösch, Kaufmann aus Frankfurt, am 1. Februar beim Weinwirt zum Goldenen Löwen genächtigt hat". Für dessen Ehefrau vielleicht ein guter Nachweis darüber, wo sich ihr Gatte aufgehalten hat, meint Kotzbauer - aber ob dies noch andere Leser interessiert habe? Heute jedenfalls sei es unvorstellbar, die Anmeldezettel der Hotels in der Presse zu veröffentlichen. (eik)

Es verbirgt sich hinter dem dritten Türchen des AZ-Adventskalenders und führte, wie Destouches in seinem Amberger Straßenbuch notiert hat, "an dem ehemaligen Gasthof Zum goldenen Löwen" vorbei" - dem Eckhaus Georgenstraße 22.

Als das Gässchen seinen Namen bekommen habe, habe es in Amberg mehrere Wirtshäuser gegeben. Chronist Destouches erwähne 1809 zum Beispiel vier "Weingastgeber", die "Trinkstube im Stadtgebäude", die "alte Post" oder "zum Löwen", den "zum Ritter St. Georg" und "zum wilden Mann" in einer Seitenstraße des Theaterplatzes.

Auch etliche "Tafernwirthe" (Gasthäuser) nenne Destouches, darunter "Zur Gans" und "Zur Sonne" (beide "am Nabburgerthor"), "Zum Türken" (auf der Wart) und "In der Krone" (rückwärts der Pfarrkirche zunächst dem Waisenhause). Dazu gesellen sich "einzelne Wirthsgerechtigkeiten", die aber teils nicht ausgebübt oder "nicht besucht" würden, und 15 Bierschenken, die "theils nebst anderen Gewerben, sich davon nähren."

Destouches schließe seine Auflistung mit einer Bemerkung, die, wie Kotzbauer mit einem Augenzwinkern sagt, bis heute ihre Berechtigung habe: "Bey all diesen Gasthäusern bleibt den Einwohnern Ambergs selbst, so wie den Fremden noch der Wunsch eines Gasthauses übrig, worinn gute, freundliche und billige Bewirthung mit dem gutem Geschmacke, mit ausgezeichneter Reinlichkeit und mit dem Genusse eines erholenden Vergnügens sich vereinigt."