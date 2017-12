An den sogenannten Deutschen Schulen wurde einst in der Volkssprache unterrichtet: "Daraus entwickelte sich wohl auch der später gebräuchliche Name Volksschule", erklärt Gerhard Kotzbauer. Der ungewöhnliche Straßenname "Deutsche Schulgasse" aus seiner Sammlung ist heute Thema des AZ-Adventskalenders.

Deutsche Schulen Bei Josef Dollacker hat Gerhard Kotzbauer den Hinweis entdeckt, dass das Schulhaus der Salesianerinnen im Zuge der Säkularisation zunächst der Deutschen Schulstiftung übergeben wurde. Diese sei für das gesamte niedere Schulwesen Ambergs verantwortlich gewesen.



"An den sogenannten Deutschen Schulen wurde in der Volkssprache unterrichtet." Diese Einrichtungen seien behördlich meist nicht anerkannt und deshalb privat organisiert gewesen - Klipp- oder Winkelschulen genannt. "Sie vermittelten praktisch ausgerichtetes Elementarwissen", betont Kotzbauer - als die nötigsten Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen.



"In Amberg dürften solche Winkelschulen, neben der Lateinschule von St. Martin, bereits im 14. Jahrhundert bestanden haben", fasst Kotzbauer seine Recherchen zusammen. Im 15. Jahrhundert mehrten sich dann die Hinweise auf ein "deutsches Schulwesen". Träger seien damals noch die Orden gewesen. "Die Kommunalisierung der deutschen Schulen - vor allem deren Einbindung in die Verantwortlichkeit der Stadtmagistrate - wurden durch die Reformation wesentlich vorangetrieben."



Ein Meilenstein in der Entwicklung des niederen Schulwesens sei in Bayern - wie auch in Amberg - die erste Schulordnung von 1770 gewesen. Das gilt auch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht ab 1802. (eik)

Der Name dieses Sträßchens hat sich im Lauf der Zeit mehrfach geändert: Das hat Kotzbauer bei seinen Nachforschungen in alten Unterlagen herausgefunden. Der Chronist Johann Kaspar von Wiltmaister nenne 1783 erstmals die Vorgängerbezeichnung "Klosterfrauengaß". Wiltmaisters Kollege Felix Josef Lipowski verweise 1818 auf die "Nonnengasse". Beide beziehen sich laut Kotzbauer auf das Kloster der Salesianerinnen, das 1699 fertiggestellt worden sei und sich an der Gasse entlang erstreckte."1804 setzte auch im Kurfürstentum Bayern der Prozess der Säkularisierung ein, durch den sich die bürgerliche Gesellschaft und die Regierung der religiösen Kontrolle entzogen", erläutert Kotzbauer. In diesem Zusammenhang sei das Salesianerinnenkloster am 2. März 1804 der Stadt Amberg für Schulzwecke überlassen worden. In Detouches' Auflistung der Amberger Straßen tauche 1805 erstmals die Bezeichnung Schulgasse auf. "Im Urkatasterblatt von 1835 ist die noch heute gültige Bezeichnung Deutsche Schulgasse offiziell genannt", berichtet Kotzbauer.Interessant sei, dass 1927 im Zuge der Erweiterung der Schule für den Bau des Mädchenlyzeums bei der Schulkirche das Leihhaus, ein Wirts- und ein Privathaus weichen mussten. Der östliche Teil der Schulgasse sei dann überbaut worden. Vorher sei diese gerade durch verlaufen. Das Sträßchen, das seinerzeit noch bis zum heutigen Lederersteg an der Vils reichte, endet seither bereits am östlichen Ende der Schulkirche "und umfasst damit nur noch ein Drittel der ursprünglichen Strecke".