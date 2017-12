AZ-Adventskalender Ein Türchen des AZ-Adventskalender öffnet sich an jedem Tag im Dezember bis Heiligabend. Neben Fotos und Informationen zur Herkunft des jeweiligen Straßennamens enthält der Kalender auch jeden Tag eine Überraschung - ein schönes Geschenkpäckchen.



Dort, wo heute der Verkehr durch die Mühlgasse fließt, hatte einst die Vils ihr Bett: Die Straße folgt dem früheren Verlauf des Flusses. Und ist heute Thema im AZ-Adventskalender.

Die heutige Mühlgasse ist die letzte Gasse, die in der Altstadt neu gebaut worden ist Gerhard Kotzbauer

"Die heutige Mühlgasse ist die letzte Gasse, die in der Altstadt neu gebaut worden ist", weiß Gerhard Kotzbauer, der sich intensiv mit Ambergs Altstadt-Straßen befasst hat: "Ihre Entstehung verdankt diese Straße der Vilskorrektur von 1934/35. Sie ist erstmals im Adressbuch von 1935 erwähnt."Im Prinzip sei diese Gasse "eine räumliche Verlagerung der früheren und nun aufgelassen Oberen Mühlgasse". Diese führte am linken Ufer am alten Vilsbett entlang. Wissenswertes zur Fluss-Verlegung hat Kotzbauer in der Dollacker-Chronik gefunden. Demnach wurde am 22. November 1933 beschlossen, den Vilslauf oberhalb und in der Stadt zu ändern. "Die zwei Mühlen in der Stadt sollten aufgelassen, der Vilsspiegel gesenkt und der Fluss unterhalb der Obersdorfer Brücke durch Kräuterwiese und Englischen Garten zum Lederersteg geleitet werden. Dazu vermerkt der Chronist, die Vils sei wieder in das Bett zurückgelegt worden, in dem sie bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts geflossen sei. Das alte Flussbett beim "Badgarten" (südlich der heutigen Obersdorfer Brücke) sei geschlossen worden. Der Weg entlang des linken Ufers des früheren Vilsbettes (vor der Korrektur), vom Lederersteg bis zur Stadtmauergasse beim Vilstor (heute Fronfestgasse), wurde laut Kotzbauer schon 1633/34 urkundlich als "Auf der Wihr" erwähnt: Ein Bezug zu einem Wehr (Wihr), das hier einen Damm gegen die durch die untere Mühle angestaute Vils bildete.Später erhielt die Gasse den Namen Obere Mühlgasse - wann genau, lässt sich nicht bestimmen. Jedenfalls sei diese Bezeichnung im Urkatasterblatt und im Ortsblatt von 1835 zu finden. 1925, im Zuge der großen Umbenennungs-Aktion in der Altstadt, sei der Name dann auf Mühlgasse verkürzt worden. Seinen Ursprung hat er laut Kotzbauer von der oberen Mühle beim Vilstor, die spätestens seit 1564 in der Chronik von Schweiger erwähnt werde. Die letzte Mühle an dieser Stelle, die Wimmermühle, sei nach der Vilsregulierung nicht mehr am Wasser gelegen. Deshalb sei die Produktion von Wasser- auf Elektrobetrieb umgestellt worden. 1965 wurde sie aber aufgegeben und abgerissen. An dieser Stelle entstand dann das Verlagshaus der Amberger Zeitung.Gerhard Kotzbauer verbindet mit diesem Teil der Stadt eine Kindheitserinnerung: Wenn er als Bub in den 1950er-Jahren an der Hand seiner Eltern von seinem Geburtshaus in der Sulzbacher Straße in die Stadt ging, sah er jedes Mal in einem der Fenster im oberen Stockwerk der Wimmermühle einen ganz in Weiß gekleideten Müller, der auf die Passanten herabschaute. Das zumindest dachte der kleine Gerhard. Erst später fand er heraus, dass es sich tatsächlich um eine Büste handelte - "wer auch immer sie da hingestellt hatte".