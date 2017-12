"Straßen-Sammler" Gerhard Kotzbauer hat bei der Ballhausgasse zunächst auch an eine Verbindung zum Tanzvergnügen gedacht. Für ihn, der seit den 1960er-Jahren mit seiner Ehefrau den Tanzsport pflegt, war dies naheliegend. Der Name hat tatsächlich einen sportlichen Ursprung. Doch dabei wurde nicht das Tanzbein, sondern der Arm geschwungen.

Stichwort Ballhäuser Gerhard Kotzbauer hat zum Begriff "Ballhaus" noch ein wenig mehr recherchiert: Demnach schmückten sich vom 16. bis ins 18. Jahrhundert Reichsstädte, Residenzen und auch Universitäten mit solchen Einrichtungen. "Diese wurden allerdings nicht für Tanzveranstaltungen errichtet."



Tatsächlich spielten hier die Adeligen eine Art Tennis und andere Ballsportarten. Und sie widmeten sich hier auch dem Bogenschießen. Über die Aktivitäten im kurfürstlichen Ballhaus Ambergs hat Kotzbauer nichts in den hiesigen Archiven gefunden.



Er geht aber davon aus, dass sich ein damals bekanntes Rückschlag-spiel mit dem französischen Namen "Jeu de Paume" (Handflächen-Spiel) auch in der Kurpfalz bei der Obrigkeit "gewisser Beliebtheit erfreute": Es sei ein Vorgänger des Tennissports gewesen.



Die Ballhäuser seien oft am Stadtrand gelegen, hat Kotzbauer herausgefunden. Sie seien bis zu 40 Meter lang, 14 Meter breit und 15 Meter hoch gewesen. "Die auf den zeitgenössischen Stichen nur anhand von Funktionsbezeichnungen auszumachenden Ballhäuser hatten eine Spielfläche von etwa 14 mal 5 Metern." In der Hälfte seien sie mit einem Seil geteilt gewesen. Spezialnetze, die von der Decke hingen, schützten Zuschauer auf den Galerien oberhalb vor Verletzungen durch Fehlschläge.



In dem von ihm ohne Zweifel nach neuesten Standards eingerichteten Mannheimer Ballhaus gehörte der Pfalzgraf Karl Theodor (1724 bis 1799) zu den eifrigsten Spielern. Ein zeitgenössisches Dokument verrät, er "bediente sich wöchentlich drei, vier oder mehrere Male der noblen Exercitii mit Ballschlagen".



"Als schließlich der Adel im Laufe des 18. Jahrhunderts das Interesse am Tennis verlor, war der Niedergang der Ballhäuser besiegelt", berichtet Kotzbauer: Die meisten von ihnen seien einfach abgerissen worden. So war es offensichtlich auch beim Amberger Ballhaus, allerdings gebe es dazu keine weiteren Informationen. (eik)

Gewinnspiel Ein Türchen des AZ-Adventskalenders öffnet sich an jedem Tag im Dezember bis Heiligabend. Neben Fotos und Informationen zur Herkunft des jeweiligen Straßennamens enthält der Kalender jeden Tag eine Überraschung - ein schönes Geschenkpäckchen. Wer Nummer neun gewinnen will, ist aufgerufen, am Samstag, 9.Dezember, die Ballhausgasse zu besuchen und dort ein Selfie von sich zu machen (Veröffentlichung im Internet möglich): Darauf sollten neben dem Einsender auch ein Schriftzug zu sehen sein: Ein Blick nach oben hilft hier weiter. Um Gewinn Nummer zehn geht es im Lazarettgäßchen, wo ein illegales Musikinstrument auf dem Foto zu sehen sein sollte. Es muss am Sonntag, 10. Dezember, an die Redaktion geschickt werden. Wer sein Glück versuchen will, mailt sein Foto mit Namen, Adresse und Telefonnummer (wird nicht veröffentlicht) am jeweils angegebenen Tag bis 20 Uhr an die Redaktion (verlosung-az@oberpfalzmedien.de). Alle Einsender nehmen an einer Verlosung teil, bei der es täglich ein Überraschungspäckchen zu ergattern gibt (Rechtsweg ausgeschlossen). (eik)

Im Ortsblatt von 1835 hat Kotzbauer bei seinen Recherchen über die Amberger Altstadt-Straßen eine Vorgängerbezeichnung gefunden: Zwingergasse. Nach Chronist Anton Dollacker führte diese nach Ambergs Erweiterung durch ein Tor in der Stadtmauer in den Zwinger. Im Adressbuch von 1867 zählten die Häuser mit der heutigen Adresse Ballhausgasse 2, 4 und 6 noch zum Bereich "im mittleren Neustift".Ihren endgültigen Namen bekam die Ballhausgasse wie viele andere bei der großen Umbenennungsaktion 1925. In einem Zeitungsartikel sei damals als Begründung angegeben, "weil einst in ihrer Verlängerung das kurfürstliche Ballspielhaus im Stadtzwinger war", erläutert Kotzbauer. Schon Destouches habe 1809 in seiner Chronik das fürstliche Ballhaus erwähnt, "das im Zwinger zwischen Wingershofertor und dem früher noch existenten Neutor stand".