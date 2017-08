Er mag warm-trockene Gebiete, bevorzugt lichte Eichenwälder, verschmäht aber auch Waldränder, Alleen und einzelne Bäume nicht: der Eichenprozessionsspinner, dessen Brennhaare bei Menschen starke allergische Reaktionen auslösen können.

"Wir haben ihn überall, wo Eichen sind", informierte Stadt-Pressesprecherin Susanne Schwab auf Nachfrage über die Verbreitung des nachtaktiven Schmetterlings im Stadtgebiet. Präventiv seien aber bereits Maßnahmen erfolgt. Nämlich überall dort, wo er im vergangenen Jahr gehäuft aufgetreten war, zum Beispiel beim Sportzentrum am Schanzl, im Stadtgraben, bei der Bergauffahrt und auf dem Segelflugplatz. "Da wurde vorher gespritzt, was zum Teil sehr gut gewirkt hat." Habe die Maßnahme nicht so gut gegriffen, sei abgesaugt worden. "Das war in speziellen Bereichen, also überall dort, wo sich viele Leute aufhalten." Vereinzelt seien Eichen am Erzberg, am Philosophenweg und am Mariahilfberg betroffen. Allerdings seien dort nur kleinere Nester. Generell sollten die Bürger in der Nähe von Eichen aufpassen. Vor dem Eichenprozessionsspinner warnt auch ein Schild am Parkplatz an der Straße nach Hirschau (Bild). Auch dort ist der Schädling aktiv.