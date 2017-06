Es dreht sich alles um das Jubiläum 500 Jahre Reformation: Das Stadtarchiv, die Regionalgruppe des Historischen Vereins und die evangelischen Kirchengemeinden veranstalteten dazu eine Vortragsreihe. Nun referierte Manfred Knedlik über die Reformation im literarischen Spiegel. Der exakte Titel hieß: "Der dichtende Kämmerer Leonhard Müntzer."

Der Literaturwissenschaftler ging dabei im Gemeindehaus der Erlöserkirche zunächst auf den Lebensweg Müntzers ein. Dieser wurde, wie er selbst berichtete, an Pfingsten 1538 geboren: "In welchem Jahr auch das heilige Evangelium erstmals allhie zu Amberg zu predigen ist angefangen worden und das Papsttum zu fallen angefangen." Knedlik wies auf die Beziehungen von Müntzers Vater zum Bürgermeister und Stadtchronisten Michael Schwaiger sowie Leonhards Einheirat in die reiche und einflussreiche Familie Kastner hin.Leonhard Müntzer war von 1566 bis 1574 Bürgermeister sowie von 1568 bis zu seinem Tod 1588 Stadtkämmerer und Verwalter des Gemeinen Almosens. Vor allem die beiden zuletzt genannten Ämter waren von großer Bedeutung für Müntzer, benutzte er doch die dabei von ihm geführten Rechnungen als Stoff für seine Gedichte. Knedlik, der die etwa 1000 Texte zumeist theologischen Inhalts vor einigen Jahren veröffentlicht hat, stellte einige vor. Insgesamt beschäftigen sie sich mit der Frage der Rechtfertigung, dem absoluten Vertrauen auf den Kreuzestod Christi und belegen die hohe Wertschätzung Martin Luthers durch den Verfasser.Das Spektrum reicht vom Zweizeiler bis zum 15-strophigen Text auf "Tod und Adams Fall". Dass Müntzer seine Dichtungen zwischen den verschiedenen Rubriken der von ihm geführten Rechnungen eintrug, zeigt laut Knedlik, dass er nicht die literarische Öffentlichkeit suchte.Nur wenige seiner Texte erschienen im Druck. Ein Beispiel eines solchen Einblattdruckes findet sich in der Almosenrechnung von 1579/80 und hat sich auch nur dort erhalten.