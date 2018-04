Draußen wird es wärmer, in der Eishalle wird es heiß: Am Wochenende hatten wieder zahlreiche junge Leute beim Discolauf in der Halle am Schanzl ihren Spaß.

Doch nicht auf dem Eis wurde getanzt, das ist schon abgetaut. Stattdessen schnallten die Bewegungsfreudigen ihre Inline-Skates an und rollten zu fetziger Musik. "Viele Besucher der Eisdisco hatten den Wunsch nach einer Inline-Disco geäußert. Das Team der Eishalle hat diese Idee aufgegriffen und umgesetzt", erklärt Bernhard Streich vom Stadionbetreiber ESC. Von April bis August kann so die Halle auch ohne Eis genutzt werden. Der Discolauf findet immer samstags von 20.30 Uhr bis 22 Uhr statt. Bild: Hartl