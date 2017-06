Diese entspannte Aura wünscht man allen Eltern: Bei Martina (36) und Jürgen Purrer (39) scheint Stress ein Fremdwort zu sein. Völlig relaxt nahmen die doppelten Zwillingseltern aus Wolfertsfeld im Birgland gemeinsam mit ihren Kindern Zoe, Nico (beide 6), Kim und Kristin (beide 5) am Mittwoch den Titel der Dultfamilie entgegen.

Dultgeld- Angemerkt von Andrea Mußemann Die Purrers gehen immer auf die Dult. Wie viel Geld man da braucht? Papa Jochen lacht. Von der Oma gibt's 20 Euro. Und der Rest? "Zahlt der Papa", sagt Tochter Zoe. Rund 150 Euro schätzt Jochen Purrer seien pro Dult nötig, um allen vier Kindern Fahrten samt Lebkuchenherz, Nüsse, Popcorn und Eis zu ermöglichen. Eine Summe, die man vielleicht nicht immer locker hat. Zumindest heuer dreht es sich für die Doppel-Zwillinge darum nicht, denn den Drehwurm gibt's gratis.

"Jaaa, da ist eine Geisterbahn dabei", freute sich der sechsjährige Nico über das Päckchen voller Fahrchips, die von den Schaustellern gesponsert wurden. Seine Schwester Zoe überlegte noch, was sie als erstes fahren könnte, und Kristin freute sich schon auf das Schmetterlingskarussell. Als Dultfamilie dürfen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern auf dem Volksfest kostenlos essen, trinken und die Fahrgeschäfte ausprobieren. Der Wert dieser Freifahrten und Gutscheine beträgt etwa 300 Euro. Das Vorstandsmitglied der Amberger Congress Marketing, Petra Strobl, und Dult-Koordinatorin Maria Frank, überreichten der sechsköpfigen Familie Lebkuchenherzen. "Eure Bewerbung hat mir am besten gefallen", sagte Strobl. "Das Bild und das Anschreiben waren einfach so nett." Insgesamt hatten sich 31 Familien für den Titel der Dultfamilie beworben. Zum zwölften Mal gibt es diese Prämierung.