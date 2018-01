Eine Erdbeere mitten im Winter. Dazu noch ein Superman, der nur gut einen Meter groß ist, und ganz viele süße Prinzessinnen, die mit finsteren Piraten Spaß haben, während die Ninja-Kämpfer Sackhüpfen toll finden. Wenn das alles zeitgleich passiert, ist wieder Kinderfasching im ACC.

Amberg. (tk) Drei Stunden lang sorgte das Team der Narrhalla Rot-Gelb Amberg um Wolfgang Fahrnholz und Daniel Kinzler am Sonntagnachmittag im Kongresszentrum dafür, dass vom Kleinkind bis zum jungen Gymnasiasten alle, die Lust dazu hatten, nach Herzenslust toben, spielen und tanzen durften - natürlich im Lieblingsfaschingskostüm. Die rund 500 Eintrittskarten waren laut Narrhalla- Musikmeister Oliver Fiebig "so schnell ausverkauft wie noch nie". Das hatte im Wesentlichen einen einfachen Grund: Weil der Fasching in diesem Jahr bereits am 14. Februar schon wieder vorbei ist, gibt es nur einen Kinderfasching im ACC - statt der ansonsten üblichen zwei. Da war es keine Überraschung, dass die Verantwortlichen keine Sekunde verschwenden wollten. Das Programm war von der ersten bis zur letzten Minute voll mit Spielen wie Sackhüpfen, Luftballontreten und Eierlaufen beziehungsweise mit kindgerechten Faschingshits wie dem Fliegerlied ("So ein schöner Tag") von Donikkl.Weil es sich auch die Kinder- und Jugendgarde der Faschingsgesellschaft trotz ihres engen Terminplans einrichten konnte, vorbeizuschauen, wurde es nie langweilig. Und so waren die drei Stunden im Handumdrehen auch schon wieder vorbei.